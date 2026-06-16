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伊朗國家最高安全委員會：美伊敲定停戰協議文本

伊朗外長：週五將在日內瓦簽署歷史性協議

美國與伊朗的諒解備忘錄（MOU）已於15日晚間敲定，預計將在19日正式簽署。據伊朗官方媒體報導，在德黑蘭與華府完成停火備忘錄（MoU）文本後，至少3艘伊朗油輪及2艘運載民生物資的貨船已成功穿越美國海軍封鎖線，成為雙方最新協議達成後首批恢復正常航行的伊朗商船。根據伊朗國營媒體Press TV引述知情人士指出，這批船舶於16日晚間順利航經國際水域，未受到任何攔截或干擾。報導稱，這些船隻先前因美國對伊朗實施海上封鎖而滯留數月，如今得以重新啟航，被視為美伊最新協議落實後的首項實際成果。就在此事發生不到24小時前，在巴基斯坦與卡達的居中斡旋下，美伊雙方敲定的諒解備忘錄剛正式生效。條款中明文規定，要求美方立即終止對伊朗的海上封鎖措施，並作為全面停止敵對行動安排的一部分。伊朗國家最高安全委員會（SNSC）秘書處16日發表聲明表示，伊朗與美國已完成結束戰爭談判備忘錄的最終文本，內容包括立即且永久停止美國與以色列對伊朗及其他戰線的軍事行動，同時終止對伊朗的海上封鎖。聲明指出，該備忘錄已於6月15日晚間定稿，並獲最高國家安全委員會批准。根據雙方達成的共識，包括黎巴嫩在內的所有戰線軍事行動將立即停止，美國對伊朗的海上封鎖也將全面解除。伊朗方面表示，備忘錄預定於6月19日在瑞士正式簽署。在對方履行相關承諾之前，關於最終協議的後續談判將暫緩進行。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，與美國的首輪談判會在日內瓦簽署備忘錄後立刻展開，以處理雙方尚未解決的爭議議題，此舉將永久終結美以兩國對伊朗的侵略。阿拉奇指出：「雙方代表團團長很可能會在瑞士舉行會晤，屆時將簽署伊朗與美國之間的諒解備忘錄，隨後便會展開第一輪的後續談判。」伊朗方面指控美國自今年4月起對伊朗實施海上封鎖，並稱華府在伊斯蘭馬巴德談判未能達成目標後，轉而採取軍事與經濟施壓手段。伊朗官媒更形容美國海軍曾攔截並攻擊試圖突破封鎖的油輪，將相關行動稱為「海上掠奪」。不過，即便在封鎖期間，觀察人士指出，伊朗原油出口仍透過部分替代管道維持有限流通。據伊朗官方說法，在新備忘錄生效後，伊朗油輪及貨輪未來將可自由航行於伊朗及國際水域，恢復正常能源與貨物出口。