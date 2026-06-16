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世界頂級強權西班牙今（16）日凌晨歷經90分鐘鏖戰，0：0踢和維德角共和國，爆出本屆賽會至今最大冷門，攤開兩隊身價宛如天與地，更讓本戰結果更顯傳奇。這支「無敵艦隊」西班牙26人大名單總身價高達12.2億歐元（約合新台幣440億），在世界盃48支參賽球隊中高居第3，更是維德角的22倍，主力球星、18歲天才邊鋒耶馬（Lamine Yamal）身價高達2億歐元，一人就可以買下4支維德角國家隊。西班牙本屆作為世界盃奪冠熱門，全隊26人都是世界頂級球星，組成造價同樣不菲，根據權威足球身價網站《Transfermarkt》統計，西班牙全隊平均球員身價高達4,703萬歐元，在世界盃48支參賽球隊中高居第3，僅次於法國的15.2億歐元與英格蘭13.6億歐元。西班牙陣中擁有許多年輕、且在全球足壇炙手可熱的超級巨星，效力巴塞隆納的耶馬，其身價達2億歐元，超越姆巴佩等人，一度成為全球身價最高球員，中場方面則要價4.2億歐元，包含被譽為當今最強進攻中場的佩德里（Pedri），身價1.5億歐元，蘇比門迪（Martín Zubimendi）則有7,500萬歐元、奧爾莫（Dani Olmo）6,000萬歐元。後防線部分，西班牙擁有19歲天才中後衛庫巴爾西（Pau Cubarsi），他也是耶馬巴塞隆納隊友，身價高達8,000萬歐元，是世界上最貴的後衛之一，另外庫庫雷利亞（Marc Cucurella）身價也有5,000萬歐元。相較之下，首戰逼和他們的維德角全隊總身價僅為5,450萬歐元。西班牙整隊身價足足是維德角的22倍以上，全場守住西班牙27次轟炸的40歲守門員沃齊尼亞，身價甚至僅有5萬歐元，更彰顯這場0：0和局有多麼神奇。