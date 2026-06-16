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▲門將沃濟尼亞使出渾身解數，成功擋下西班牙27次射門。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃開打後引發全球球迷關注，而奪冠大熱門西班牙隊在今（16）日凌晨對上非洲小國維德角，但最終竟以0：0平手結束。而維德角能守分的最佳大功臣竟不是前鋒，而是40歲門將沃濟尼亞（Vozinha，本名Josimar Dias），他將西班牙27次的射門狂轟全數守下，助球隊在世界盃取得1分積分。轉播平台愛爾達更是將他的帥氣英姿，濃縮成1分半精華，超狂神技讓球迷看得掉下巴直呼：「跟鬼一樣。」維德角今日凌晨的比賽中，因門將沃濟尼亞的超神防守，而在隊史首場世界盃賽事中獲得1分積分。其中大功臣沃濟尼亞更是成為世界焦點，愛爾達也將他防守神技剪成1分半精華。只見沃濟尼亞使出渾身解數，不僅撲倒在地攔住即將射進門的球、跳起擋球、還直接躺在地上阻止對手進球。最後成功將西班牙隊多達27次射門，包含7次射正都全數擋下。沃濟尼亞的超狂神技直接讓全球球迷看傻眼，紛紛驚呼：「不得不佩服這一場的門將，神般的表現」、「守門員太神了！」、「跟鬼一樣的守門員。」因這場爆冷門的結果，導致西班牙被扣除18.68分，世界排名下滑至第3名；維德角則狂撈18.68分，排名一口氣上升3位至第64名，創下該國新紀錄。沃濟尼亞也獲得單場最佳球員，社群追蹤人數還從5萬飆升至400萬，成為本屆世界盃的焦點之一。雖然沃濟尼亞在比賽中表現得非常沉穩，但其實他在比賽結束的哨音一響起，就跪倒在球門前激動落淚，手禁不住紅腫、發抖，讓許多球迷都看得忍不住落淚。