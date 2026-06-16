七大工業國集團（G7）峰會15日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）正式登場，美國、德國、英國、法國、日本、義大利、加拿大的國家元首齊聚一堂，多項重大國際議題同步攤上談判桌。不過有美媒盤點川普近期的公開發言和社群發文，認為他已經把其它6國的領袖都得罪過了，形容這是一場貌合神離、檯面下關係緊張的峰會。
根據《CNN》報導，過去幾個月，川普曾多次侮辱G7的大多數成員，儘管川普從第一任期時，就已經跟美國傳統意義上的盟友有摩擦，大多數時候對方會試圖置之不理，但有些人已經開始反擊，而川普近期憤怒的根源在於，其它國家的領導人不願加入美國、以色列對伊朗的戰爭。現在，隨著川普宣布與德黑蘭達成協議，這場戰爭將成為本次G7峰會的焦點。
1.法國馬克宏（Emmanuel Macron）
報導指出，川普與法國總統馬克宏認識最久，恰好法國又是今年G7的地主國，讓他們的關係變得更複雜，有時前一天還互相表示尊重，隔天川普就拿馬克宏的婚姻狀況來開刀。
報導坦言，多年來，馬克宏可能一直以自己應對川普的能力而自豪，但最近他顯得越來越惱火。
2. 加拿大卡尼（Mark Carney）
他與川普的關係，在他剛上任加拿大總理時，看似有不錯的開局，至少與川普和加國前總理杜魯道（Justin Trudeau）相比是這樣。
然而，美加貿易爭端、關稅糾紛，以及卡尼今年在達沃斯（Davos ）論壇發表的強硬言論，導致老大哥改變看法，甚至開始諷刺的稱呼卡尼「州長」，顯然是在對應他曾威脅要讓加拿大成為美國第51州的事。
3. 英國施凱爾（Keir Starmer）
《CNN》形容，在歐洲，或許沒有哪位領導人，比英國首相施凱爾更費勁在討好川普，去年大部分時間裡，他的努力似乎都奏效了。
不過，自從今年2月底伊朗戰爭開打，施凱爾不願站隊川普後，英美關係就惡化了，川普甚至譏諷施凱爾「根本不是邱吉爾」。
4. 德國梅爾茨（Friedrich Merz）
德國總理梅爾茨於去年5月就職，8月出訪美國，當時還特別帶上川普祖父當年在德國的出生證明（川普家族為德裔美國人），給對方留下了良好的第一印象。
然而，跟英國一樣，隨著伊朗戰爭爆發，美德2國關係也變了調，梅爾茨直言美國被伊朗羞辱，也不滿川普與以色列在對伊朗發動軍事行動前，完全沒有徵詢歐洲國家，導致他原本「川普最青睞的歐洲領導人之一」地位受到打擊。
5. 義大利梅洛尼（Giorgia Meloni）
義大利總理梅洛尼跟川普關係頗佳，但就連她也沒能倖免於川普今年稍早的怒火，因為她也拒絕參與對伊朗的戰爭。
之後，梅洛尼又指控川普對教宗良十四世（Pope Leo XIV）的攻擊「不可接受」，引來川普大肆撻伐。
6. 日本高市早苗（Sanae Takaichi）
如果說梅洛尼跟川普相當友好，那日本首相高市早苗可能更勝一籌。因為前日相安倍晉三的關係，高市早苗跟川普的私人情誼相當密切。
不過，即使關係好成這樣，川普也酸過日本為何在打伊朗時不幫忙，甚至今年3月在白宮橢圓形辦公室會晤高市時，川普還提到二戰時日本偷襲珍珠港的歷史，而高市早苗尷尬微笑的畫面也被傳媒現場捕捉。
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1.法國馬克宏（Emmanuel Macron）
報導指出，川普與法國總統馬克宏認識最久，恰好法國又是今年G7的地主國，讓他們的關係變得更複雜，有時前一天還互相表示尊重，隔天川普就拿馬克宏的婚姻狀況來開刀。
報導坦言，多年來，馬克宏可能一直以自己應對川普的能力而自豪，但最近他顯得越來越惱火。
他與川普的關係，在他剛上任加拿大總理時，看似有不錯的開局，至少與川普和加國前總理杜魯道（Justin Trudeau）相比是這樣。
然而，美加貿易爭端、關稅糾紛，以及卡尼今年在達沃斯（Davos ）論壇發表的強硬言論，導致老大哥改變看法，甚至開始諷刺的稱呼卡尼「州長」，顯然是在對應他曾威脅要讓加拿大成為美國第51州的事。
3. 英國施凱爾（Keir Starmer）
《CNN》形容，在歐洲，或許沒有哪位領導人，比英國首相施凱爾更費勁在討好川普，去年大部分時間裡，他的努力似乎都奏效了。
不過，自從今年2月底伊朗戰爭開打，施凱爾不願站隊川普後，英美關係就惡化了，川普甚至譏諷施凱爾「根本不是邱吉爾」。
4. 德國梅爾茨（Friedrich Merz）
德國總理梅爾茨於去年5月就職，8月出訪美國，當時還特別帶上川普祖父當年在德國的出生證明（川普家族為德裔美國人），給對方留下了良好的第一印象。
然而，跟英國一樣，隨著伊朗戰爭爆發，美德2國關係也變了調，梅爾茨直言美國被伊朗羞辱，也不滿川普與以色列在對伊朗發動軍事行動前，完全沒有徵詢歐洲國家，導致他原本「川普最青睞的歐洲領導人之一」地位受到打擊。
義大利總理梅洛尼跟川普關係頗佳，但就連她也沒能倖免於川普今年稍早的怒火，因為她也拒絕參與對伊朗的戰爭。
之後，梅洛尼又指控川普對教宗良十四世（Pope Leo XIV）的攻擊「不可接受」，引來川普大肆撻伐。
如果說梅洛尼跟川普相當友好，那日本首相高市早苗可能更勝一籌。因為前日相安倍晉三的關係，高市早苗跟川普的私人情誼相當密切。
不過，即使關係好成這樣，川普也酸過日本為何在打伊朗時不幫忙，甚至今年3月在白宮橢圓形辦公室會晤高市時，川普還提到二戰時日本偷襲珍珠港的歷史，而高市早苗尷尬微笑的畫面也被傳媒現場捕捉。