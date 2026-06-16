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資深演員傅子純本月7日因急性血癌病逝，消息震驚演藝圈，離開至今已滿10天，家人仍難以走出失去摯愛的傷痛，遺孀近日再度透過社群平台發文，分享自己與家中毛孩的近況，提到愛犬在深夜時對著走廊狂吠，心碎地喊：「你回來過嗎？」讓不少粉絲都十分動容。遺孀透露，家中的兩隻愛犬「咪嚕」與「咪酷」日前深夜突然出現異常舉動，不約而同盯著走廊不停吠叫，尤其平時較為敏感的咪嚕反應特別明顯，讓她忍不住向天上的丈夫喊話：「老公，你來過嗎？」簡單一句話，道盡對亡夫無盡的牽掛與想念。她表示，其中與傅子純感情最深厚的咪酷，近來情緒明顯低落，不再像過去一樣活潑親人，彷彿也察覺主人已經不在身邊。看著愛犬的改變，讓她更加不捨，也感嘆動物似乎比人們想像中更能感受到離別與思念。在發文中，遺孀也以過往夫妻相處模式向丈夫訴說心情，她表示過去傅子純工作時，自己從不會頻繁打電話打擾，因為彼此始終互相信任，如今雖然陰陽兩隔，她仍希望丈夫能安心踏上另一段旅程，也相信對方依舊默默守護著家人。傅子純離世後的這段日子，遺孀坦言身心俱疲，生活幾乎只剩下處理後事，她甚至好幾天提不起勁整理自己，也逐漸理解丈夫過去忙碌時隨性的生活習慣，夜深人靜時她會打開電視重播傅子純生前參演的作品，透過熟悉的聲音尋找安慰：「聽到他的聲音，就好像他還在工作一樣。」只是每當關掉電視，仍得再次面對丈夫已離開的現實，令人不勝唏噓。