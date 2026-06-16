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北京如意算盤：促華府從「疑K論」走向「棄台論」

藍營拱鄭麗文登黨魁大位！顏擇雅：拿石頭砸自己的腳

國民黨主席鄭麗文日前才高調率團訪美，已於今（16）日悄悄返台，不僅喊見美國總統川普（Donald Trump）未果，又因國務院僅派出「科室級」官員會晤，規格比其他政治人物降了3階，引發政壇熱議。對此，作家顏擇雅直言，疑K論（國民黨，Kuomintang）在華府成為主流，而北京的如意算盤，其實是想進一步發展出「棄台論」。顏擇雅表示，藍營操作疑美論，當然就會刺激出美國那邊的疑K論，這次鄭麗文訪美，就讓外界見證到疑K論在華府成為主流。另一種說法，就是華府只疑K，並不疑台，但這其實不是北京的如意算盤。北京如意算盤，是疑美論一旦在台灣成為主流，自然會刺激出華府那邊的「疑台論」，更進一步就會發展出「棄台論」。「華府棄台，這才是北京最想要的。」顏擇雅直言，但現在，華府只是看出北京在台協力者的斧鑿如何用力，不只不會棄台，還會加強美台之間對抗北京認知戰的合作，這對國民黨來說當然是很可惜的。賴清德選總統時，藍媒總努力宣傳華府那邊有「疑賴論」，更舉出一些很難反駁的證據。顏擇雅也認為，華府對蔡英文的信任，並沒自動移轉到賴清德。照理說，這是藍營跟華府拉近關係的大好機會，想想看，2024台灣大選，美國是刻意不選邊站的，如果藍營在2028有辦法爭取到華府支持，對於拿回總統大位不是一大助力嗎？ 結果藍營偏偏拿石頭砸自己的腳，選出鄭麗文當黨主席。顏擇雅表示，這點不能只怪北京認知戰，畢竟傅崐萁的黨鞭、翁曉玲的不分區，都是朱立倫給的，而朱立倫是國民黨內有名的親美派，怎會賦予這麼大權力給傅翁兩人？沒有朱立倫，翁只是新竹清華一個沒人氣的通識教授，傅只是更生人。「只能說，國民黨內親美派也對北京乖乖聽話太久了，沒想到自己的黃昏來得這麼快」。