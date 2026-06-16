本周五（19日）就是端午節，原本是闔家團聚吃粽子的日子，重症科醫師黃軒卻想起一件令人心碎的往事，有一名19歲女孩因為跟男友吵架，在端午節前夕賭氣喝下半個瓶蓋的農藥「巴拉刈」，「巴拉刈」沒有解藥可治療，原本到急診時還能滑手機、聊天，但24小時內女孩就多處器官衰敗、痛苦離世，黃軒沉痛提醒，農藥不是喝了洗胃就沒事，請大家要珍惜生命，別因為一次賭氣，賠上一生。
一開始還能說笑 認為喝一點沒事
醫師黃軒在臉書粉專分享，有一年端午節前夕，晚上10點多急診室來了一位19歲的女孩，臉色紅潤，看起來完全不像是病人，一邊滑手機、一邊回男友訊息，還能說說笑笑，黃軒看了病歷才知道原來女孩喝了農藥。
當黃軒詢問女孩喝了什麼農藥，女孩輕鬆表示，自己跟男友吵架，一時生氣就喝了半個瓶蓋、幾c.c.的農藥，因為她聽其他人說，喝一點農藥也不一定會死。但黃軒知道，女孩喝的不是一般的農藥，而是沒有解毒藥物的劇毒除草劑「巴拉刈（Paraquat）」。
毒性發作導致器官衰竭 一天內就離世
目前巴拉刈已經在台灣禁止販賣和使用巴拉刈，而巴拉刈中毒，不像毒蛇咬傷那樣立刻倒下，也不像電影裡口吐白沫，很多人一開始還能說話、走路、滑手機等，但幾個小時後毒性發作，會慢慢破壞肺臟，讓呼吸越來越困難，腎臟、肝臟等器官也會一個、一個失去功能，等到病人覺得不舒服，已經來不及了。
女孩原本以為只要洗胃就沒事了，但洗胃只能盡量減少毒素吸收，已經進入身體的毒很有可能奪走女孩的生命。黃軒透露，女孩母親凌晨2點趕到現場，瞭解情況後抱著女兒痛哭，女孩這時候才感到害怕，一邊哭一邊發抖，表示「我不想死……我真的不想死……」，女孩接著開始出現呼吸困難的症狀，器官開始衰竭了，最終在24小時內，女孩結束自己才19歲的生命。
醫呼籲別衝動 多想想、請求幫助
黃軒表示，在急重症工作久了，發現很多喝農藥、吞藥、自傷的年輕人，不是真的想結束生命，而是想要讓別人知道自己的痛苦，想嚇對方，以為不會怎麼樣，「然而，毒物不會因為後悔而停止作用」，有些決定只需要幾分鐘，但代價卻可能是一輩子，別因為一時情緒，賠上一生。
黃軒提醒，如果你現在正因為感情、家庭或工作痛苦，想要傷害自己，請先等等，給自己10分鐘打一通電話、傳一則訊息，找一個願意傾聽你的人，或是撥打以下24小時免費的諮詢專線：
-1925（依舊愛我）：衛福部安心專線，提供24小時心理諮詢與自殺危機處理。
-1995（要救救我）：生命線專線，提供即時的心理諮商與危機協談。
-1980（依舊幫您）：張老師專線（服務時間依各區可能有所不同，部分專線亦提供24小時服務）。
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※ 安心專線：1925
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當黃軒詢問女孩喝了什麼農藥，女孩輕鬆表示，自己跟男友吵架，一時生氣就喝了半個瓶蓋、幾c.c.的農藥，因為她聽其他人說，喝一點農藥也不一定會死。但黃軒知道，女孩喝的不是一般的農藥，而是沒有解毒藥物的劇毒除草劑「巴拉刈（Paraquat）」。
目前巴拉刈已經在台灣禁止販賣和使用巴拉刈，而巴拉刈中毒，不像毒蛇咬傷那樣立刻倒下，也不像電影裡口吐白沫，很多人一開始還能說話、走路、滑手機等，但幾個小時後毒性發作，會慢慢破壞肺臟，讓呼吸越來越困難，腎臟、肝臟等器官也會一個、一個失去功能，等到病人覺得不舒服，已經來不及了。
女孩原本以為只要洗胃就沒事了，但洗胃只能盡量減少毒素吸收，已經進入身體的毒很有可能奪走女孩的生命。黃軒透露，女孩母親凌晨2點趕到現場，瞭解情況後抱著女兒痛哭，女孩這時候才感到害怕，一邊哭一邊發抖，表示「我不想死……我真的不想死……」，女孩接著開始出現呼吸困難的症狀，器官開始衰竭了，最終在24小時內，女孩結束自己才19歲的生命。
黃軒表示，在急重症工作久了，發現很多喝農藥、吞藥、自傷的年輕人，不是真的想結束生命，而是想要讓別人知道自己的痛苦，想嚇對方，以為不會怎麼樣，「然而，毒物不會因為後悔而停止作用」，有些決定只需要幾分鐘，但代價卻可能是一輩子，別因為一時情緒，賠上一生。
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