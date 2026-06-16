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西班牙踢不破維德角銅牆鐵壁！球迷彩金重注都慘虧

預測市場「Polymarket」也預估西班牙勝率高達92%，因此份額定價只有92美分。

最終雙方以0：0踢和，大爆冷門，不只國外論壇討論破表，台灣球迷也有許多重注玩家都虧爆。

▲全球瘋世界盃運彩，許多球迷都看好西班牙踢贏維德角，不讓分盤、大分盤都是重注狂下，結果雙方踢和，許多玩家慘虧。（圖/Threads）

超級贏家冷門狂買「西班牙不會贏」！神賺1.38億驚呆

他以平均每股僅9美分（約台幣2.8元）的超便宜價格，狂掃超過470萬股「西班牙不會贏」的份額

這批股票直接以每股100美分結算，持倉總價值瞬間飆升到473.8萬美元，淨賺了高達431萬美元（折合新台幣約1.38億元）

2026世界盃足球賽小組賽持續進行當中，然而台灣時間深夜12時無敵艦隊西班牙、首次參賽的維德角開踢，結果終場爆冷門0：0雙方踢和，全球重注壓西班牙贏球的彩迷相當崩潰。不過全球最大預測市場「Polymarket」卻分享有神人預言成功，投入本金42.6萬美元（約新台幣1380萬元）買下西班牙不會贏份額，最終贏下總獎金431萬美元（折合新台幣約1.38億元），根本是未來人。世界盃H組小組賽，西班牙對上維德角在台灣時間深夜12時首戰，開賽之前，世界第一的西班牙對上世界排第67、首次參賽的維德角，被極度看好可以輕鬆拿下比賽，不管是地下賭盤、台灣運彩賠率都非常低，就有支持西班牙的大戶準備來海撈一筆，重砸100萬美元（約新台幣3250萬元）重注押西班牙勝出，預期可以收到8.5萬美元（約新台幣268萬），沒想到西班牙整場狂射27次球門、7次射正，卻射不穿維德角40歲的門將沃齊尼亞（Vozinha）銅牆鐵壁的防守，不過「Polymarket」也公布一位超級被封神的超級贏家，他在6月才剛剛創立帳戶，先前只有交易過2次的一位預測交易員「Fishalive」，偏偏不跟著大盤走，，就是西班牙平局或者落敗的意思。最終他投入本金約42.6萬美元（約新台幣1380萬元），隨著該場賽事結束之後，，非常驚人。只能說球是圓的，真的誰輸誰贏總是要等比賽到最後一刻才知道，讓許多球迷也感嘆表示：「有人輸100萬美金的同時，有人用更便宜的錢贏得400萬美金。」