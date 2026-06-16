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2026年世界盃H組小組賽即將開打，阿根廷國家隊將於台灣時間6月17日迎戰強敵阿爾及利亞。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽前新聞發布會上，針對各界高度關注的梅西（Lionel Messi）狀態、球隊陣容調整以及對手戰術分析進行了詳細回應，並強調在當今國際足壇，「已無弱旅」。身為球隊靈魂人物，梅西在賽前的備戰狀態始終是全球焦點。斯卡洛尼在發布會上給出了令球迷安心的回答：「不僅是阿根廷人，全世界都想看到他在球場上。人們渴望看他踢球，因為他能帶給世界觸動。」他強調，儘管過往梅西曾在身體不適的狀況下仍為國拼搏，但目前梅西狀態看起來非常出色，且心理上保持著極大的謙卑與享受比賽的熱忱。針對阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）的腳踝傷情，斯卡洛尼也證實其恢復良好，目前已是陣中的重要選項，能否上場將視具體狀況決定。面對即將到來的阿爾及利亞，斯卡洛尼展現出高度警惕。他以日前強權西班牙意外被維德角逼平的案例為警示，直言「國家隊層面已無所謂的弱旅」。「阿爾及利亞擁有出色且速度極快的鋒線，戰術風格多變，既能踢出細膩技術，也能進行高強度的力量對抗。」斯卡洛尼分析，阿爾及利亞的打法與摩洛哥相似，絕不可掉以輕心。對於阿根廷而言，這場比賽雖然不是小組賽的終點，但絕對是一場艱鉅的測試。當被問及這是否是他執教生涯中「最動情」的一次世界盃，斯卡洛尼展現了冷靜與理性。他坦言，雖然情感與意志是阿根廷球員骨子裡的特質，但「僅靠鬥志是不夠的」。「我們是一支如果踢得不好，就難以取勝的球隊。」斯卡洛尼強調，成功的關鍵在於球員必須踢出自己的風格，將戰術平衡與拚搏精神結合。他指出，組建國家隊最頭痛的問題，是如何在眾多優秀球員中進行戰術取捨，「總得有人做出犧牲坐在替補席」，這是追求平衡所必須付出的代價。