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▲首爾地鐵網站公告二氧化碳外洩事件。（圖／翻攝自首爾地鐵網站）

韓國首爾地鐵6號線安岩站16日上午發生二氧化碳（瓦斯）外洩事故，導致車站一度疏散乘客，列車也曾實施不停靠通過措施。不過，首爾交通公社表示，相關安全處置已於當天上午完成，列車運行目前已全面恢復正常，事故未造成任何人員傷亡。綜合JTBC、朝鮮日報等韓媒報導，首爾交通公社及消防部門說明，事故發生於當地時間上午10時40分左右。當時消防人員正在安岩站地下1樓變電設施進行消防安全檢查，期間變電室內儲存的二氧化碳氣體鋼瓶發生洩漏，造成車站內部出現氣體外洩情況。事故發生後，站內民眾緊急疏散，首爾交通公社也立即對6號線列車採取不開門、直接「越站通過」安岩站的應變措施。雙向列車約有20分鐘未停靠該站，以確保乘客安全。消防當局獲報後，迅速派出19輛消防車及84名消防人員前往現場處理，並展開通風及氣體排放作業。首爾交通公社稍後透過災難簡訊通知民眾，表示氣體外洩事故已完成處置，列車不停靠措施同步解除。首爾交通公社指出，安岩站附近的安全檢查與通風作業已於上午11時許完成，列車自上午11時17分起恢復正常停靠與運行。目前車站已重新開放供民眾使用。消防部門表示，雖然事故發生後有大量民眾撤離，但截至目前為止並未傳出人員傷亡或中毒情況。相關單位後續將進一步調查二氧化碳洩漏的確切原因，以釐清事故責任與防範類似事件再度發生。