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▲曾莞婷熱愛演戲，這幾年在台劇有亮眼表現。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

故事中的外星人 （鳳小岳 飾），為了完成「與地球女性（曾莞婷 飾）交配」的成年禮任務來到地球，學習向女性求愛的方法， 腦洞大開「轉大人」的笑料百出， 一場外星人與地球人的真愛冒險大亂鬥即將展開。



在看似荒誕爆笑的設定之下，劇情同時探討初戀、自我成長、 情感創傷與重新相信愛情等人生課題。陣容堅強卡司群包含： 鳳小岳、曾莞婷、温貞菱、彭千祐、施柏宇， 以及來自新加坡的演員張哲通、黃暄婷等人。





女星曾莞婷拍八點檔起家，後來轉型成功，出演電影、Netflix影集頗受好評，今（16）日她在臉書發文，感嘆終於在44歲這年，當上「偶像劇教母」柴智屏的女主角，她開心說當柴智屏提出邀約，她二話不說就答應，「我依然相信夢想不分年紀，好的機會也從來不嫌晚。」相當勵志。柴智屏打造許多知名偶像劇，其中最出名的非《流星花園》莫屬，還因此被封為偶像劇教母，曾莞婷今在臉書發文，「想不到自己44歲，才終於當上柴姐——柴智屏的女主角！」她直呼當柴智屏邀請她參與這次作品《愛上外星情人》的演出時，她幾乎沒有任何猶豫就答應了，「回想過去那些由她打造、一部部陪伴無數人成長的經典作品，直到今天依然被大家津津樂道。我知道，只要把自己交給她，相信她的眼光與創作能量，盡情投入角色、享受每一個創作的過程。」曾莞婷說，只要能在表演中找到最純粹的快樂，那這些年來的堅持與努力，都有了最美好的意義，即便現在她已經不是青澀的年紀，而是44歲的熟齡，但她依然相信，夢想是不分年紀的，所有機會也都不嫌晚，「謝謝柴姐的信任，也謝謝一路陪伴我的每一個人，《愛上外星情人》，我們一起加油吧！」《愛上外星情人》的主軸是描述外星人來到地球尋找真愛，