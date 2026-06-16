在許多動漫中經常能看到「三人組」搭配，無論是一起冒險、共同成長，還是彼此扶持的夥伴、友情關係，三個角色之間產生的化學反應比兩人組合更多元又有趣，日本動漫投票網站 Spacomic 近日公布「動漫最佳三人組 Best100」票選結果，共吸引2734名網友參與投票，最終由《銀魂》萬事屋三人組「坂田銀時、志村新八、神樂」奪下冠軍。不過近年人氣居高不下的《鬼滅之刃》，竟沒有任何角色組合擠進前20名，讓人意外。
《銀魂》萬事屋奪冠 《柯南》、《藍色監獄》表現亮眼
本次排行榜第一名由《銀魂》主角群奪下，「坂田銀時、志村新八、神樂」組成的萬事屋，以無厘頭、惡搞與熱血劇情受到粉絲喜愛，即使漫畫與動畫已完結多年，人氣依舊不減，除了萬事屋奪冠之外，真選組的「近藤勳、土方十四郎、沖田總悟」也拿下第六名，顯示《銀魂》至今仍擁有驚人的支持度。
此外，近期在台灣上映的《銀魂》劇場版《新劇場版 銀魂－吉原大炎上－》票房也十分亮眼，不僅刷新系列在台開片票房紀錄，也再次證明《銀魂》即使完結，依舊擁有超高人氣。
從榜單來看，《名偵探柯南》與《藍色監獄》都是本次票選的大贏家，《柯南》共有兩組角色打進前十名，其中「毛利蘭、鈴木園子、世良真純」排名第四，而「江戶川柯南、毛利蘭、毛利小五郎」排名第七。最新劇場版電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》將於6月24日在台上映，期間有許多限定活動，也讓作品再度成為動漫迷關注的焦點。
近年人氣飆升的《藍色監獄》則包辦第二名與第十名。由「潔世一、凱撒、糸師凜」組成的夢幻組合拿下亞軍，而「潔世一、冰織羊、黑名蘭世」也成功擠進前十名。適逢2026世界盃開打，足球熱潮席捲全球，《藍色監獄》這部曾被球迷稱為「最能讓人想踢足球的動畫」再度受到討論。
五條悟衝進前五 《鬼滅之刃》卻意外落榜
另一部話題作品《咒術迴戰》同樣有兩組角色進入前20名，其中「五條悟、夏油傑、家入硝子」組成的高專三人組排名第五，而「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇」則排名第十四名。官方先前宣布第三季《咒術迴戰 死滅迴游篇》將分為前、後篇製作，其中前篇已於今年1月開播，帶領觀眾進入規模最大、戰鬥最激烈的「死滅迴游」篇章。
不過最讓網友感到意外的，還是《鬼滅之刃》的缺席。許多人認為「炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助」堪稱近年最具代表性的動漫三人組之一，也是《鬼滅之刃》最具辨識度的角色組合，卻未能打進前20名，意外成為本次票選最大遺珠。
此外，《進擊的巨人》的「艾連、米卡莎、阿爾敏」排名第20名，《我的英雄學院》的「綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍」則排名第17名，雖然未能擠進前十名有點可惜，但在動漫界經典三人組多到數不完的情況下，能夠打進前20名其實已經相當不容易。畢竟從《火影忍者》、《航海王》到《鬼滅之刃》，幾乎每部人氣作品都有屬於自己的招牌組合，也讓這次票選結果格外具有話題性。
🟡 動漫最佳三人組 Best100 TOP10
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本次排行榜第一名由《銀魂》主角群奪下，「坂田銀時、志村新八、神樂」組成的萬事屋，以無厘頭、惡搞與熱血劇情受到粉絲喜愛，即使漫畫與動畫已完結多年，人氣依舊不減，除了萬事屋奪冠之外，真選組的「近藤勳、土方十四郎、沖田總悟」也拿下第六名，顯示《銀魂》至今仍擁有驚人的支持度。
此外，近期在台灣上映的《銀魂》劇場版《新劇場版 銀魂－吉原大炎上－》票房也十分亮眼，不僅刷新系列在台開片票房紀錄，也再次證明《銀魂》即使完結，依舊擁有超高人氣。
五條悟衝進前五 《鬼滅之刃》卻意外落榜
另一部話題作品《咒術迴戰》同樣有兩組角色進入前20名，其中「五條悟、夏油傑、家入硝子」組成的高專三人組排名第五，而「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇」則排名第十四名。官方先前宣布第三季《咒術迴戰 死滅迴游篇》將分為前、後篇製作，其中前篇已於今年1月開播，帶領觀眾進入規模最大、戰鬥最激烈的「死滅迴游」篇章。
不過最讓網友感到意外的，還是《鬼滅之刃》的缺席。許多人認為「炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助」堪稱近年最具代表性的動漫三人組之一，也是《鬼滅之刃》最具辨識度的角色組合，卻未能打進前20名，意外成為本次票選最大遺珠。
🟡 動漫最佳三人組 Best100 TOP10
- 坂田銀時、志村新八、神樂（銀魂）
- 潔世一、凱撒、糸師凜（藍色監獄）
- 無陀野無人、花魁坂京夜、淀川真澄（桃源暗鬼）
- 世良真純、鈴木園子、毛利蘭（名偵探柯南）
- 五條悟、夏油傑、家入硝子（咒術迴戰）
- 近藤勳、土方十四郎、沖田總悟（銀魂）
- 江戶川柯南、毛利蘭、毛利小五郎（名偵探柯南）
- 太宰治、坂口安吾、織田作之助（文豪Stray Dogs）
- 義大利、德國、日本（義呆利）
- 潔世一、冰織羊、黑名蘭世（藍色監獄）