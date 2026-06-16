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柯文哲IG也被停權

Meta旗下社群平台陸續傳出災情，不少成年使用者因被認定「未滿13歲」遭鎖帳號，導致台灣不少網紅、名嘴、政治人物Threads帳號陸續遭到停權，連民眾黨創黨主席柯文哲的IG、民眾黨團臉書也被停權。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（16）日表示，稍早民眾黨團已聯繫數發部，會要求數發部進行更進一步的確認。民眾黨立院黨團今日舉行「廢監院、啟修憲 民進黨 等你來+1！」記者會，包括民眾黨總召陳清龍、副總召王安祥、立委劉書彬、立委蔡春綢與陳智菡等人都出席。媒體詢問，META無預警停權，包含柯文哲、民眾黨團社群也受害，目前有救回來嗎？陳智菡回應說，目前民眾黨立院黨團臉書也被停權，目前是找不到的狀態，民眾黨團有跟支持者做溝通，包含重大法案跟議題也都會在上面做倡議，稍早的時候民眾黨團已聯繫數發部。陳智菡說，不只是黨團，前主席柯文哲的IG也在昨天被停權，甚至也有很多黨公職人員也被停權，包含新北市議員陳世軒。民眾黨團反映給數發部，有表達Meta有他們的管理政策，包含要去確認是不是有13歲以上的使用者去查核，但確實看到很多查核過程是很不嚴謹，就直接把帳號刪除或停權，最嚴重刪掉還不知道救不救得回來。陳智菡強調，這件事情非常嚴重、受創慘重，很多不同黨派也有類似狀況，「我們要求數發部一定要儘速站在台灣使用者的立場，希望他們能反映給Meta」，在進行帳戶查核時，應該要給當事人一定時間的表述時間，為他們權利來做一些主張，而不是用一些海外平台的政策主張，就限制住台灣使用者的權利，民眾黨會要求數發部進行更進一步的確認。