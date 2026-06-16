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3類情況可免同意強制採檢HIV 石崇良：維持現行規定

中部發生校車司機涉嫌隱匿HIV（人類免疫缺乏病毒）感染身分，但因發生性侵學生，經查也造成多人確診HIV，檢察官以強制性交致重傷等罪予以起訴。對於校車司機知情自己感染HIV卻無法強制採檢。衛福部長石崇良說明2點考量，表示會暫時維持現行規定。對於中部感染HIV的校車司機性侵多名學生，造成5人確診，也引發接觸者是否需要強制採檢的議論。石崇良今（16）日表示， HIV權益保障條例先前立法就有過廣泛討論，因為不希望通報而強制採檢，導致疫調隱瞞，一旦有接觸就要強制進行時，可能會出現後端過於嚴格、疫調上會有困難，隱藏的感染者會無法掌握。石崇良說，HIV主要透過性行為傳染，屬於特定對象族群，因此會限定在公共利益大於私益的狀況。他表示，HIV條例中，對於提供給「不特定對象」的狀態，包括輸血等，就不需要經過同意，因為是為了確保供應的安全性，在不須同意下會檢驗。若是配合疫調，沒有強制性規定。石崇良表示，除非有很強烈需求，否則近年HIV防治仍算成功，感染人數在下降，「我們仍維持現行規定」。石崇良認為，要強化的是在各項的就醫過程當中不得隱瞞，除非再有一些新的重要考量，才會新增強制採檢。根據人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第11條第一項，有下列情形之一者，應事先實施人類免疫缺乏病毒有關檢驗：一、採集血液供他人輸用。但有緊急輸血之必要而無法事前檢驗者，不在此限。二、製造血液製劑。三、施行器官、組織、體液或細胞移植。