我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界盃小組賽正如火如荼展開，然而奪冠熱門巴西隊卻傳出不利消息。陣中核心內馬爾（Neymar）因小腿傷勢遲遲無法痊癒，至今已缺陣將近一個月。儘管巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）力排眾議將其帶入大名單，但從目前的復健進度來看，這位34歲的巨星不僅確定無緣出戰對陣海地的第二場小組賽，甚至極有可能面臨小組賽全數報銷的窘境。外界質疑，安切洛蒂這次的豪賭恐將滿盤皆輸。內馬爾自5月17日於桑托斯俱樂部效力時遭遇二級小腿肌肉拉傷後，至今已缺陣將近1個月。儘管安切洛蒂始終力挺這名球星，堅稱內馬爾能為球隊帶來豐富的技術與經驗，但嚴酷的現實是，內馬爾自5月27日抵達巴西隊集訓基地後，從未參與過任何一次團隊合練。根據巴西隊醫與教練團的共識，目前採取極度保守的康復策略。內馬爾至今仍只能獨自在健身房進行基礎體能訓練，尚未進入實戰訓練階段。據ESPN報導，巴西隊醫務組的目標已轉向讓內馬爾在「淘汰賽階段」歸隊。這意味著，不僅對陣海地的比賽無緣上場，即便6月25日對陣蘇格蘭的小組賽最終戰，內馬爾也極大機率無法出賽。現年67歲的安切洛蒂在徵召名單公佈時，曾備受輿論壓力，但他堅持認為內馬爾的領袖氣質對陣中年輕球員至關重要。然而，隨著巴西隊在小組賽首戰僅與摩洛哥戰平，展現出極度缺乏創造力的進攻表現，安帥的決策開始遭到反噬。巴西媒體直言，安切洛蒂這次的賭注顯然「輸慘了」。一名長期跟隊的巴西記者表示：「安帥帶了一位無法上場的傷員，卻佔用了一個寶貴的26人名單名額。如果內馬爾真的缺席整個小組賽，那這場豪賭帶來的最終成果，就只是一場空氣。」醫療團隊預計在未來幾天內為內馬爾進行新一輪的影像檢查，以確認肌肉癒合進度。如果傷勢未見明顯好轉，巴西隊將不得不面臨「在沒有隊史進球王的情況下」踢完小組賽的尷尬處境。巴西隊目前在H組的形勢尚未明朗，若無法在後續比賽中穩定拿分，這支五星軍團甚至可能面臨小組賽出局的重大災難。