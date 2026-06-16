本周末假日遇上2026年6月19日端午節放假，交通部觀光署表示，響應端午主題活動推出公共運輸購票優惠；三天連假快衝全台樂園門票都有優惠，還有免費玩水景點推薦，兒童新樂園帶蛋免費入園！立蛋送好禮，《NOWNEWS今日新聞》整理六福村、麗寶樂園、劍湖山世界共15處消暑出遊攻略。
兒童新樂園
6月19日（端午節當天），帶完整帶殼生雞／鴨／鵝／鵪鶉／鴕鳥蛋入園享免費。中午樹蛙廣場趣味立蛋挑戰送好禮、合照送客委會五月節香包與艾草小饅頭。
六福村主題遊樂園
1、6月19日（五）至6月21日（日）端午節連假，6月壽星免費！不限出生月份，生日是5日、15日、25日，只要555元；身分證對中「H、J、O」門票599元。
2、六福水樂園，即日起至6月18日（四），預售票優惠399元；使用日期2026年6月19日（五）至2026年8月30日（日），9月5日、9月6日不適用）。
3、即日起至6月30日，限時開賣「超值季票」，水樂園單人季票999元、水陸雙樂園單人季票1599元，還有免費接駁專車可搭（班次與預約依官方網站最新公告為準）；「感恩警消保」優惠，警察、消防員、保安／保全本人享優惠599元，陪同享799元（至多4位）。
小人國主題樂園
6月指定日期「數字偵探就是你」限定優惠，6月19日、6月21日、6月27日、6月28日，憑身分證字號＋出生年月日，對中關鍵碼「1、2、3、4」計算優惠，中1碼→534元、中2碼→435元、中3碼→295元、4碼全中→259元最低優惠（原價1050元），6月20日當天，對中「1、2」任一碼，享499元優惠價。
本活動僅限現場購票使用，未滿3歲免費入園。
野柳海洋世界
6月19日（五）至6月21日（日）
每門票提供「阿滿姨油飯」全品項85折折價券1張（效期至8月31日）
雲仙樂園
6月19日（五）至6月21日（日）纜車票「買5送1」；即日起至6月30日，憑搭乘大眾交通工具憑證，購票入園，享平日優惠價250元、假日優惠價300元。
麗寶樂園
6月19日（五）至6月21日（日）：
1、免費升等雙園票！全票899元、學生票799元、學童票699元、博幼票449元。
2、「馬拉灣午後票」13:00入園，雙人899元
3、「探索世界月光票」16:00後入園，雙人499元
劍湖山世界
端午連假享受「端5」超值價，6月19日（五）至6月21日（日），身分證字號有「5」FUN玩水陸超優惠，水陸聯票只要399元。
西湖渡假村
即日起至6月30日，購買全票399元贈1名12歲以下兒童免費。即日起至6月30日，憑搭乘大眾交通工具憑證，購票入園，享DIY字母鑰匙圈1份（限當日有效）。
東勢林場遊樂區
6月19日（五）至6月21日（日），憑搭乘大眾交通工具憑證，購票入園，享優惠價60元。
九九峰動物樂園
即日起至6月30日：
1、對中身分證免費入園！身分證字號有1個「5」優惠票460元、2個「5」優惠票280元、3個「5」以上免費入園。
2、凡姓名中含有「端」、「五」相關字，或讀音相近之諧音字者，成人優惠票460元（購票時須出示身分證、健保卡或其他可核對姓名之有效證件，不得與其他優惠活動合併使用）。
杉林溪森林生態渡假園區
6月19日（五）至6月21日（日），憑搭乘大眾交通工具憑證，購票入園，享優惠價250元。
義大世界
6月19日（五）至6月21日（日）：
1、現場購票全民同享優惠價550元／人。
2、民國出生年月日＋身分證字號，湊滿4個數字「5」，現場購票5元／人。
遠雄海洋公園
1、即日起至6月30日，6月壽星專屬優惠，當月壽星入園590元！凡6月壽星，大人憑身分證、小孩憑健保卡驗證，現場臨櫃購票、或官方網路商城限量訂購，享590元優惠入園！同行親友享699元（至多4名）。
2、即日起至6月30日，會考戰士FUN鬆去，凡參加2026年國中教育會考的考生，憑本人國中會考准考證正本或電子檔，驗證入園，即可享三人同行1497元入園優惠（限考生本人1名＋同行親友2名）。
3、即日起至6月30日，北北基鄉親日「全票買一送一」，凡設籍台北市、新北市、基隆市，或身份證字號開頭為 A、C、F、Y 的鄉親，可享兩人同行全票990元入園優惠（端午節連假6月19日至6月21日不適用）。
4、即日起至6月30日，桃竹苗鄉親日「全票買一送一」，凡設籍桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，或身份證字號開頭為 H、J、K、O 的鄉親，可享兩人同行全票990元入園優惠（端午節連假6月19日至6月21日不適用）。
綠舞莊園日式主題遊樂區
即日起至6月21日（日）：
1、打卡艾草洗手照，帶回「萌寵點心包」，（手水舍淨手合照，上傳於IG或臉書或Google，出示打卡畫面給動物區飼育員即可領取）。
2、端午守護香包禮：現場購票金額滿1000元送「限量香包」1個。
台東原生應用植物園
6月19日（五）至6月21日（日）：至園區用餐，品嘗地方限定原住民傳統美食（阿粨）、體驗草本香包DIY。
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6月19日（端午節當天），帶完整帶殼生雞／鴨／鵝／鵪鶉／鴕鳥蛋入園享免費。中午樹蛙廣場趣味立蛋挑戰送好禮、合照送客委會五月節香包與艾草小饅頭。
1、6月19日（五）至6月21日（日）端午節連假，6月壽星免費！不限出生月份，生日是5日、15日、25日，只要555元；身分證對中「H、J、O」門票599元。
2、六福水樂園，即日起至6月18日（四），預售票優惠399元；使用日期2026年6月19日（五）至2026年8月30日（日），9月5日、9月6日不適用）。
3、即日起至6月30日，限時開賣「超值季票」，水樂園單人季票999元、水陸雙樂園單人季票1599元，還有免費接駁專車可搭（班次與預約依官方網站最新公告為準）；「感恩警消保」優惠，警察、消防員、保安／保全本人享優惠599元，陪同享799元（至多4位）。
小人國主題樂園
6月指定日期「數字偵探就是你」限定優惠，6月19日、6月21日、6月27日、6月28日，憑身分證字號＋出生年月日，對中關鍵碼「1、2、3、4」計算優惠，中1碼→534元、中2碼→435元、中3碼→295元、4碼全中→259元最低優惠（原價1050元），6月20日當天，對中「1、2」任一碼，享499元優惠價。
本活動僅限現場購票使用，未滿3歲免費入園。
6月19日（五）至6月21日（日）
每門票提供「阿滿姨油飯」全品項85折折價券1張（效期至8月31日）
雲仙樂園
6月19日（五）至6月21日（日）纜車票「買5送1」；即日起至6月30日，憑搭乘大眾交通工具憑證，購票入園，享平日優惠價250元、假日優惠價300元。
麗寶樂園
6月19日（五）至6月21日（日）：
1、免費升等雙園票！全票899元、學生票799元、學童票699元、博幼票449元。
2、「馬拉灣午後票」13:00入園，雙人899元
3、「探索世界月光票」16:00後入園，雙人499元
劍湖山世界
端午連假享受「端5」超值價，6月19日（五）至6月21日（日），身分證字號有「5」FUN玩水陸超優惠，水陸聯票只要399元。
即日起至6月30日，購買全票399元贈1名12歲以下兒童免費。即日起至6月30日，憑搭乘大眾交通工具憑證，購票入園，享DIY字母鑰匙圈1份（限當日有效）。
東勢林場遊樂區
6月19日（五）至6月21日（日），憑搭乘大眾交通工具憑證，購票入園，享優惠價60元。
九九峰動物樂園
即日起至6月30日：
1、對中身分證免費入園！身分證字號有1個「5」優惠票460元、2個「5」優惠票280元、3個「5」以上免費入園。
2、凡姓名中含有「端」、「五」相關字，或讀音相近之諧音字者，成人優惠票460元（購票時須出示身分證、健保卡或其他可核對姓名之有效證件，不得與其他優惠活動合併使用）。
杉林溪森林生態渡假園區
6月19日（五）至6月21日（日），憑搭乘大眾交通工具憑證，購票入園，享優惠價250元。
義大世界
6月19日（五）至6月21日（日）：
1、現場購票全民同享優惠價550元／人。
2、民國出生年月日＋身分證字號，湊滿4個數字「5」，現場購票5元／人。
遠雄海洋公園
1、即日起至6月30日，6月壽星專屬優惠，當月壽星入園590元！凡6月壽星，大人憑身分證、小孩憑健保卡驗證，現場臨櫃購票、或官方網路商城限量訂購，享590元優惠入園！同行親友享699元（至多4名）。
2、即日起至6月30日，會考戰士FUN鬆去，凡參加2026年國中教育會考的考生，憑本人國中會考准考證正本或電子檔，驗證入園，即可享三人同行1497元入園優惠（限考生本人1名＋同行親友2名）。
3、即日起至6月30日，北北基鄉親日「全票買一送一」，凡設籍台北市、新北市、基隆市，或身份證字號開頭為 A、C、F、Y 的鄉親，可享兩人同行全票990元入園優惠（端午節連假6月19日至6月21日不適用）。
4、即日起至6月30日，桃竹苗鄉親日「全票買一送一」，凡設籍桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，或身份證字號開頭為 H、J、K、O 的鄉親，可享兩人同行全票990元入園優惠（端午節連假6月19日至6月21日不適用）。
綠舞莊園日式主題遊樂區
即日起至6月21日（日）：
1、打卡艾草洗手照，帶回「萌寵點心包」，（手水舍淨手合照，上傳於IG或臉書或Google，出示打卡畫面給動物區飼育員即可領取）。
2、端午守護香包禮：現場購票金額滿1000元送「限量香包」1個。
台東原生應用植物園
6月19日（五）至6月21日（日）：至園區用餐，品嘗地方限定原住民傳統美食（阿粨）、體驗草本香包DIY。