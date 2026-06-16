我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃小組賽G組首輪點燃戰火，近年屢遭地緣政治刁難的伊朗男足，在洛杉磯聖菲體育場（SoFi Stadium）迎來本屆首秀。面對大洋洲勁旅紐西蘭，伊朗在兩度落後的絕境下展現強大韌性，靠著後防鐵衛雷扎伊揚（Ramin Rezaeian）1傳1射建功的神級表現，最終以2：2頑強逼平紐西蘭。這場平局不僅讓伊朗搶下寶貴的1分積分，更宣告本屆世界盃率先亮相的6支亞洲球隊「全數保持不敗」。迎來隊史第7次世界盃之旅的伊朗，賽前備戰風波不斷。由於美國政府拒發簽證，包含足協主席在內的多名代表團成員被迫滯留，全隊甚至無法在美設立基地，只能在比賽日從墨西哥跨國「通勤」參賽。然而，場外的政治刁難還沒完，場上的考驗接踵而至。開賽僅7分鐘，世界排名第85的紐西蘭便發動閃電戰，明星前鋒伍德（Chris Wood）巧妙助攻，擁有華裔血統的26歲神鋒賈斯特（Elijah Just）近距離抽射破門，幫助紐西蘭取得1：0的夢幻開局。落後的波斯軍團隨即展開瘋狂反撲。第22分鐘，頭號前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）禁區外突放冷箭可惜中柱彈出。直到第32分鐘，伊朗在禁區打出默契配合，雷扎伊揚神來一筆用「腳背」彈射破門，將比分扳成1：1平手。這也是雷扎伊揚生涯在世界盃的第2顆進球，成為隊史繼塔雷米後，第二位能在世界盃兩度破門的伊朗球員。下半場易邊再戰，雙方持續對攻。第54分鐘，紐西蘭中場斷球後發動快攻，又是伍德在禁區內做球，賈斯特心領神會倒地鏟射入網，完成驚人的「梅開二度」，幫助紐西蘭2：1再度超前。值得一提的是，這僅是紐西蘭隊史自1982年對陣蘇格蘭後，時隔44年再度於世界盃單場攻入2球，同時也是紐西蘭隊史第一位梅開二度的球員。再度陷入落後泥淖的伊朗沒有慌掉，第64分鐘，上半場進球的功臣雷扎伊揚再度挺身而出，他在右路送出一記落點極佳的精準傳中，門前高高躍起的莫赫比（Mohammad Mohebi）心領神會，一記頭槌讓皮球擊中立柱後破網，將比分頑強地追成2：2。靠著這次助攻，雷扎伊揚正式成為伊朗足球史上，首位能在世界盃賽場上單場完成「進球＋助攻」的球員；據統計，伊朗在世界盃上的最近3顆進球全部與他有關，坐實了新一代波斯戰神的稱號。儘管比賽末段伊朗發動海浪般的攻勢，但紐西蘭防線死守不退，最終雙方以2：2握手言和。隨著伊朗以2：2逼平紐西蘭，本屆世界盃也誕生了一個令外界跌破眼鏡的驚人數據。本屆亞足聯共有9支球隊殺入會內賽，在烏茲別克、約旦和伊拉克尚未亮相的情況下，先登場的6支亞洲球隊在首輪全部保持不敗，共收下10分積分。「2勝4平」的恐怖不敗戰績，不僅徹底洗刷了過去世界盃「亞洲陪跑」的刻板印象，更展現了亞洲足球與歐洲、南美傳統豪權平起平坐的底氣。突破重重政治打壓的伊朗，下一輪將迎戰比利時與埃及，力求打破隊史從未晉級的魔咒。