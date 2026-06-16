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立法院長韓國瑜受美方邀請，21日至27日將率團訪美，國民黨團今（16）日舉行抽籤，最終由藍委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔中籤；民進黨則是陳冠廷、郭昱晴、李柏毅；民眾黨則是推派洪毓祥；由於立法院此次拍定行程日期較晚，回程的長榮航空商務艙訂滿，有一名藍委需要改搭經濟艙，黨團抽籤結果，是由74歲藍委賴士葆搭乘，不過黨團目前仍在溝通協調，立法院也澄清，這個只是預抽，因為還有兩周，航空公司也還在清艙，就算是經濟艙，也會是豪華經濟艙。據了解，此次韓國瑜訪美將從台灣直飛美國鳳凰城，並到台積電參訪，再從亞利桑那州飛華盛頓，會見美國聯邦參眾議員、重要行政官員，最後才返台。韓國瑜搭乘的去程班機是星宇航空的晚間8時10分出發的JX026，預計美國時間6月28日下午5時40分抵達，航程12小時30分鐘；回程則是長榮航空華府直飛的BR03班機，起飛時間是凌晨1時50分，預計隔日的5時45分抵達。值得一提的是，回程的長榮航空華府直飛商務艙位數已經訂滿，國民黨3名立委中，有1人必須要搭經濟艙，最終由賴士葆抽中，不過目前黨團仍在溝通協調。不過立院人士澄清，單純是先請航空公司留位子，因為比較晚買，所以預留一個豪華商務艙座位，目前也都還在等候補，距離出發還有兩周，清艙最終日期還沒到，所以機位沒問題的機會還是很大。