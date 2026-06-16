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屏東、台南芒果都外銷 依產季採購愛文、玉井

預計明年拓展至日本全國AEON超市

愛文芒果也首度外銷法國

台灣愛文芒果外銷再傳捷報，屏東芒果近期同步打進日本與法國市場；台灣農貿品牌「菓蒔」與日本前眾議員岡下昌平創辦的SK-Connect合作，經一年布局，首波以屏東枋寮芒果進軍日本永旺（AEON）關西地區10家超市，並於前（13）日在大阪四條畷店、大日店舉辦「台灣芒果節」試吃推廣活動，吸引日本消費者品嚐採買；另一方面，屏東縣長周春米日前也與農業部長陳駿季在枋山為首次外銷法國的愛文芒果封櫃，這批芒果抵達法國後獲進口商稱讚品質達頂級水準，讓屏東芒果從日本通路一路飄香到巴黎，也讓國際市場看見台灣農業實力。台灣水果能在競爭激烈、品質要求嚴格的日本市場受到肯定，代表的是台灣農業的精緻技術、穩定品質與品牌信譽，也讓更多日本消費者透過味覺認識台灣。菓蒔營運長楊國隆表示，這次外銷日本的台灣芒果，也會依照不同產地與產季時間安排採購。除了5至6月屏東枋寮芒果外，後續也將接續採購6至7月的台南玉井芒果，讓日本消費者在不同時節都能品嚐到來自台灣各產區的優質芒果。楊國隆指出，今年先以日本永旺超市關西地區作為銷售據點，明年度更已規劃拓展至日本全國永旺超市。從關西出發、走向全日本，這不只是台灣水果打開國際市場的好消息，也象徵台日之間從經貿、農業到民間交流的連結更加緊密。台灣水果向來以高品質與精緻技術聞名國際，實質的外交，有時不一定在會議桌上，而是在讓人驚豔的台灣水果裡。從屏東枋寮到台南玉井、從台灣產地到日本家庭餐桌，台灣芒果成功進駐日本主流大型連鎖通路；「新農業外交」不僅展現台日民間企業緊密合作的豐碩成果，也讓國際社會看見台灣的農業實力。另外，周春米則發文提到，她上週才和農業部長陳駿季一起在枋山，共同為首次外銷法國的愛文芒果封櫃，才過沒幾天，好消息就從歐洲傳回來了！這批來自屏東的愛文芒果順利抵達法國，獲得進口商大力稱讚，直呼品質是「頂級水準」，讓許多法國朋友垂涎欲滴、口水直流。她看到屏東芒果飄香巴黎，真的非常開心，感謝農友種出世界級的好滋味，讓全球看見台灣農業。