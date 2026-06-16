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2026年世界盃火熱開打，巴西隊長內馬爾（Neymar）的傷情再度演變成國際足壇的「羅生門」。根據ESPN巴西頻道著名記者克富里（André Kfouri）的最新專欄指出，內馬爾於本周再度接受了影像精密檢查，雖然報告顯示「傷勢有所好轉」，但至今未參與球隊全體訓練的他，竟仍被列在「可能出賽」的名單中。克富里對此諷刺直言，除非內馬爾是「金剛狼」，否則這種直接從診療室走上世界盃賽場的邏輯簡直荒謬至極，更有外媒踢爆這一切其實是總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）為了甩鍋所設下的局。內馬爾的上一場正式比賽，還要追溯到5月17日，距今已足足停賽近一個月，且他至今尚未參與過巴西國家隊的任何一次集體訓練。克富里在專欄中辛辣諷刺道，國家隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在明知內馬爾有傷的情況下仍將他徵召入隊，隨後球隊便陷入了文字遊戲中：「他不參加訓練，但他『也許能上場』；距離比賽只剩3天了，他『也許能上場』；如果這場海地之戰不上，下週五對陣蘇格蘭或進入淘汰賽時，他『也許能上場』。」這些反覆的說法甚至顛覆了足壇常規，通常球員在國家隊受傷會回俱樂部治療，內馬爾卻是在俱樂部受傷，跑來國家隊當「高級病患」。克富里強調，球員的康復必須遵循科學的階段性過程，在缺乏系統性訓練的當下，強行預測內馬爾能在本週五復出是非常冒險的，最務實的目標，應該是全力鎖定26日對決蘇格蘭的比賽。除了傷情本身，內馬爾被選入世界盃大名單的背後，更被爆出隱藏著極深的政治與輿論操盤。與歐洲教練圈關係匪淺的西班牙著名記者巴拉格（Guillem Balagué）日前爆料，安切洛蒂的兒子兼助教達維德（Davide Ancelotti）曾私下透露，當初堅持征召帶傷的內馬爾，核心目的其實是為了「防止外界把巴西隊在世界盃上可能出現的表現不佳，歸咎於內馬爾的缺陣」。從目前的輿論走向來看，這一招防守策略非常奏效。內馬爾在陣中成了一個神祕的角色，想看他踢球的球迷與媒體沒得抱怨，因為他確實出現在球隊；而安切洛蒂也有正當理由不派他上場，因為他確實有傷在身。在教練團「每日密切觀察」的免死金牌保護下，這項爭議被巧妙地擱置在新聞背景中，營造出內馬爾彷彿隨時會降臨訓練場的神話。不可否認，若內馬爾能夠健康回歸並找回主宰賽場的狀態，他深不可測的球技與大賽經驗，對渴望在第二輪淘汰賽提升狀態、與世界頂尖強權抗衡的巴西隊來說，無疑是巨大的強心針。但就目前而言，內馬爾在休息室的象徵性存在，更像是一場讓所有球迷抱著期待的心、卻不知何時能兌現的賭注。在老大哥尚未回歸前，這支年輕的森巴軍團被迫在世界盃小組賽的殘酷舞台上，一邊前進一邊痛苦地嘗試自我重建，尋找失去核心後的全新活力與贏球方程式。