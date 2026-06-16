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▲由於南韓社會對於兵役問題極度敏感，這番針對孫興慜等曾靠亞運金牌獲得兵役優惠之選手的羞辱言論，隨即引發韓國球迷公憤。（圖／美聯社／達志影像）

2026年北中美世界盃賽事期間，韓國國家代表隊爆發嚴重公關危機。日前在瓜達拉哈拉（Guadalajara）進行訓練時，場邊竟傳出對隊長孫興慜等國腳的嚴重辱罵。據悉，由於不滿韓媒採訪區周遭傳出「連兵都沒當過的XX」等惡意人身攻擊言論，南韓代表隊已採取強硬手段，宣布全隊「拒絕一切媒體訪問」，藉此保護選手並抗議採訪現場的不尊重行為。本次事件起因於韓國代表隊日前在進行公開訓練時，媒體團隊上傳的訓練影片中，竟收錄到場邊人員對著正在熱身的孫興慜惡意訕笑。對話內容包括嘲諷他「跑起來像個小隊長」，隨後更有人口出穢言，辱罵選手們「連兵都沒當過」、「連軍隊的『軍』字都不知道」。由於南韓社會對於兵役問題極度敏感，這番針對孫興慜等曾靠亞運金牌獲得兵役優惠之選手的羞辱言論，隨即引發韓國球迷公憤。儘管涉事媒體JTBC緊急辯稱該段聲音是「現場雜音」，並強調並非旗下工作人員所為，隨後也將影片進行靜音處理，但此舉已徹底踩中韓國隊底線。據韓國媒體《OSEN》報導，在韓國隊小組賽首戰以2:1擊敗捷克後，孫興慜在混合採訪區（Mixed Zone）面對韓國媒體的採訪請求，選擇直接無視並快步離場。不僅是孫興慜，韓國隊全隊近期除官方記者會等「必須出席」的正式場合外，已全面拒絕私下接受韓國媒體的訪問。大韓足球協會（KFA）於15日發布正式聲明，對此事件表達「高度遺憾」。足協在聲明中明確指出，雖然尊重媒體採訪權，但採訪現場的運作必須建立在「相互尊重與信任」的基礎之上。足協強調，「選手保護」是目前的首要任務。對於外界質疑韓國隊是否過度反應，足協人士表示，在世界盃期間，選手需要高度的專注力，任何針對個人尊嚴的羞辱性言論，都不應出現在採訪區，「我們不能容忍任何形式的言語暴力，全面中斷訪問是為了讓選手在安全的環境下備戰。」目前韓國代表隊正處於世界盃小組賽的關鍵備戰期，全隊拒絕訪問的決定，雖對賽事報導造成影響，但也凸顯出南韓體壇對於「言論邊界」的重視。目前足協已要求所有採訪單位需具體落實場控，確保未來在訓練營現場，不再發生類似羞辱選手的事件，否則不排除進一步限制採訪權限。