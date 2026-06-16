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Meta旗下的Facebook、Instagram與Threads平台近日大出包，多位網紅、名嘴及媒體等帳號被認定「未滿13歲」而遭到封鎖，前總統陳水扁也不例外，並自嘲「子彈都中過了，中這種算什麼呢」。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（16）日表示，Meta應該道歉，並展現更大的善意、誠意，畢竟使用者實在是太多了。陳水扁凌晨突透過凱達格蘭學校的Threads帳號發布影片，表示他的帳號也被停權，「大半夜致中把我叫醒，得知消息整個精神都來了！」他表示，他先借用凱校的脆發聲、順便報個平安，「請大家放心，阿扁沒有不見，只是去排隊領台派認證而已」；對於Meta出包一事，Meta回應，此為技術錯誤，少數帳號被誤判為未滿13歲的用戶，正在處理中，盼能儘速修復。民進黨團上午舉行輿情記者會，對於Meta出包，陳也扁帳號也被封鎖一事，莊瑞雄笑稱，阿扁前總統很幽默，而這一次Meta旗下，不管是臉書、Threads或者IG出現一些帳號問題，Meta有發表聲明，可能AI越來越發達以後，原本都是人工檢核的，現在加入AI應用，難免之間有不相容。莊瑞雄提到，Meta其實應對使用者表達更大的善意，不是只有聲明，「它應該道歉，在聲明裡，我是還沒有看到」，應該要有更大的誠意、善意，因為使用的人真的太多。他說，阿扁總統是卸任的一個總統，民進黨團對於任何人不分黨派的總統，都表達對他們的一個關心，「祝福我們阿扁前總統這個端午佳節好好過，開開心心地過」。