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鄭麗文上演變臉秀 汪浩：早被華府看破手腳

國民黨主席鄭麗文訪美結束返台，原視為重中之重的白宮會晤行程，卻傳出遭到「降格」待遇，相較於過往由國務院副助卿接待，如今卻僅安排「科室級」（Desk Officer）官員碰面，較往例連降了三級，引發國際議論紛紛。對此，作家汪浩介分析，美國官方的態度釋放出清晰的訊號，那就是認定「鄭麗文無足輕重」。汪浩表示，鄭麗文與台中市長盧秀燕比拚規格的「高調訪美行」，最終在華府踢到了最冰冷的地緣政治鐵板。鄭事前放話要見川普、踏入白宮會晤國安高層，不僅遭到美方無情降格至AIT華府總部、縮減會面層級到國務院科員，甚至在最後一刻被美方國安會在「未告知原因」的情況下放鴿子。美方用罕見的無預警拒見，給了這位自詡「A 咖」投機政客一記嚴厲的國際級耳光。「美國官方的態度釋放出清晰的訊號。」汪浩進一步說明，鄭麗文白天在智庫拿反貪腐包裝反軍購、晚上在僑宴就切回「中華民族偉大復興」變臉秀，早已被華府國安圈看破手腳。在美國眼中，這位高舉北京統戰論述、民意基礎薄弱，卻高度仰賴「習近平加持」的紅色傳聲筒，在國際戰略棋局上根本「無足輕重」。汪浩續指，更諷刺的是，美方反手便向過去曾放棄訪美的立法院長韓國瑜遞出邀請，這種精準的「紅統隔離」，徹底戳破了鄭麗文用大內宣編織的2028選總統政治童話，讓她這趟訪美淪為政壇笑料，2028總統夢幾乎破局。