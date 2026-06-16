我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台股ETF受益人週增前十名。（圖╱法人提供）

根據集保戶股權分散最新統計顯示，台股ETF上週新增三檔，總檔數來到91檔，受益人數也新增63萬8667人，總人數突破1700萬大關，雙雙創下新高，而有33檔ETF受益人數創高，其中主動式ETF人氣依然不減，尤其以中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）成最強人氣王。台股ETF受益人數來到1712萬1475人創新高，統計今年來增加了494萬7985人。進一步觀察單檔週增情況，週增前十名中有包括主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動聯博動能50（00404A）共四檔主動式，以及包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）共三檔高息型，整體而言，主動式與高息型台股ETF人氣相對旺。群益投信台股ETF研究團隊表示，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志分析，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建，以至終端的軟體服務，以及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率。