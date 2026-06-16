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升息機率陡降！市場靜待聯準會新掌門華許首秀

新加坡大舉佈局貴金屬：將推出央行黃金託管服務

受到美國與伊朗達成終戰協議消息激勵，國際金價16日連續第三個交易日上漲，並攀升至逾一週高點。市場認為，中東局勢降溫有助於緩解能源價格與通膨壓力，也降低美國聯準會（Fed）進一步升息的可能性，帶動黃金等貴金屬全面走揚。現貨黃金16日上漲2.6%，報每盎司4327.82美元，盤中一度創下6月5日以來新高；美國8月黃金期貨收漲2.7%，報每盎司4351.6美元。根據路透社報導，美方官員透露，美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）以及伊朗國會議長已簽署終結戰爭的諒解備忘錄（MoU）。此前，美伊雙方均曾表示，正式簽署儀式預計於本週五在瑞士日內瓦舉行。Blue Line Futures首席市場策略師史崔布爾（Phillip Streible）指出，市場已逐漸將伊朗衝突因素排除在資產定價之外，和平協議消息帶動美國公債殖利率、美元及油價同步下跌，而這些原本都是推升通膨的重要風險來源。自美國與伊朗衝突爆發以來，能源價格飆升與通膨憂慮一度支撐市場對升息的預期，進而對不具孳息收益的黃金形成壓力。然而隨著雙方達成和平框架，投資人對聯準會年底升息的押注明顯降溫。據芝商所（CME）FedWatch工具數據，市場預估聯準會12月升息的機率已從上週接近70%降至58%。市場接下來的焦點轉向聯準會6月16日至17日召開的利率決策會議。這也是新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）上任後首次主持貨幣政策會議，外界高度關注其對未來利率路徑的看法。史崔布爾表示，黃金下一步走勢將很大程度取決於華許的發言基調，以及他對未來利率政策方向所釋出的訊號。除了黃金之外，其他貴金屬價格也同步走高。現貨白銀上漲3.1%，報每盎司70.09美元；鉑金上漲3.2%，至1772.85美元；鈀金則大漲4.9%，報1345.98美元。另一方面，新加坡副總理宣布，將建立場外黃金清算系統（OTC Gold Clearing System），並推出由中央銀行提供的黃金保管服務，進一步強化該國作為亞洲貴金屬交易中心的地位。