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▲布朗森自進入聯盟後，就只穿著各式各樣的Kobe鞋款，如今也是該鞋款的最佳代言人。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）率隊奪下NBA總冠軍，從被稱作上限是替補球員的次輪板凳，到成為紐約之王，驅動布朗森追求進步的原動力是曼巴精神。他高中時曾與已逝傳奇巨星柯比·布萊恩（Kobe Bryant）見面，後者送給他一句話，「如果你不想成為最強，那為什麼要努力？」，讓他下定決心奮發，成名後更拒絕Nike為他推出簽名鞋，並表示，「我這輩子都會一直穿著Kobe鞋直到退休。」布朗森的母親珊卓（Sandra Brunson），與Kobe親姊姊夏莉亞（Sharia Bryant）曾是天普大學（Temple University）排球隊隊友、甚至還是手帕之交，因為這層關係，布朗森母親在大學時期就認識當時還常拿著籃球到學校探班的Kobe。此外，布朗森父親瑞克（Rick Brunson）過去也是NBA球員，退休後擔任教練，與Kobe同樣相識。2014年聖誕節時布朗森才高四，他受邀參加湖人與公牛比賽，賽後更在聯合中心球館走廊上與Kobe相見歡，兩人握手合影前，Kobe對他說了一句話，「如果你不想成為最強，那為什麼要努力？（Why work if you don't want to be the best？）」說完這句話後，Kobe將手中紅色的Kobe 9聖誕特別版球鞋，直接送給布朗森，隨後幾天的高中比賽冠軍賽上，布朗森無視校隊只能穿綠金配色球鞋的規定，堅持穿著這雙Kobe 9上場，最終率隊奪冠。布朗森成名後回憶，那次兩人對談並沒有太長時間，但Kobe那句話對他影響深遠，而那雙高筒的鮮紅Kobe 9，至今仍擺放在他家中，成為他籃球路上最重要的一雙鞋。後來Kobe因空難離世，作為Nike簽約球星，布朗森拒絕品牌為他推出個人簽名鞋，因為他早就打算終其生涯都穿著Kobe鞋款，藉此傳承曼巴精神。而Nike則特別在Kobe產品線中，為他量身打造專屬球員版（PE）設計，例如融入紐約地標特色的Nike Kobe 6 Protro「Statue of Liberty（自由女神）」 撞色鞋款。布朗森與Kobe的關係，最初建立在兩代人家庭交情上，但後續透過一雙球鞋與一句話，徹底重塑布朗森的職業生涯與賽場心態，如今布朗森也持續用自己的方式，在賽場上延續著曼巴精神。