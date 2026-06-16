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▲金宇彬出席申敏兒的電影發布會，還記錄下老婆的工作日常。（圖／翻攝自金宇彬IG）

韓國演藝圈的模範夫妻金宇彬與申敏兒再度放閃！金宇彬日前親自現身申敏兒主演的電影《瞳孔》發布會現場，在台下默默用相機捕捉老婆的身影並上傳分享，用實際行動為老婆應援，甜蜜的舉動立刻成為大眾關注的焦點。根據韓媒報導，《瞳孔》電影發布會當天，金宇彬一走進影廳，目光便緊緊鎖定在站在舞台最側邊的申敏兒，接著就拿出手機，專注地拍下老婆在台上的模樣，並將照片分享到IG限時動態，畫面正是老婆申敏兒和演員金南熙、李承龍、金英雅及導演廉智浩，正在新片首映會現場向觀眾與媒體致意的畫面。除了在影廳內默默紀錄，金宇彬也大方出席了拍照牆環節。他穿著一身俐落的黑色皮革外套，展現出高挑且時尚的帥氣外貌，一亮相就吸引了全場媒體與粉絲的目光。在公開的活動過程中，金宇彬更展現出滿分的親和力與紳士風度。面對現場大批粉絲的熱情支持，對於簽名要求來者不拒，一邊親切地與粉絲互動，一邊大方地對著鏡頭擺出手指愛心。直到必須離開會場的最後一刻，他都還停下腳步為身旁的粉絲簽名，溫柔貼心的舉動贏得現場一片讚賞，讓人直呼他不只是好丈夫，更是寵粉的暖男。金宇彬與申敏兒經歷了長達十年的戀愛長跑，一路上攜手陪伴彼此度過許多難關，終於在去年12月正式舉辦婚禮，步入婚姻殿堂。這也是兩人結婚後，首度出席同一個公開宣傳場合，甜蜜好感情羨煞旁人。申敏兒演出新片《瞳孔》是一部懸疑驚悚電影，她在片中挑戰一人分飾兩角的高難度演技。故事講述由申敏兒飾演的主角「瑞珍」患有遺傳性疾病，在視力逐漸喪失的過程中，為了查明雙胞胎妹妹死亡的背後真相而展開追查，卻也因此步步逼近恐怖深淵。《瞳孔》預計將在本月24日在韓國正式上映。