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▲李星民（右2）與金武烈（右1）在《鐵拳教育》飾演創立教權保護局的教育部長與督察，也是崔佳尹的爸爸與未婚夫。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix韓劇《鐵拳教育》近日話題不斷，演員們也都跟著人氣暴漲。而其中兩位男主角李星民與金武烈，出演未過門的岳父與女婿之間的關係，更是讓大家看得又哭又笑。原本互看不順眼的他們，在崔佳尹（賀營 飾）離世後強忍痛苦、互相照顧。其中，在最後一集李星民飾演的崔康石得知羅華振（金武烈 飾）被刺傷後，直接大失控要衝去找人算帳，這段也讓許多人笑著笑著就忍不住哭了，淚崩直呼：「他是女兒留下的唯一遺物。」金武烈飾演的羅華振在最後一集，被殺死未婚妻崔佳尹的趙圭哲（李奉俊 飾）刺傷。而在趙圭哲被捕，他按著傷口走下樓後，看到等在前面的岳父崔康石。只見原本正經訓斥完趙圭哲，並一臉驕傲看著羅華振的崔康石，在得知他被趙圭哲刺傷後，馬上失控暴走，要衝到警車那裡攻擊趙圭哲，怒喊：「混蛋、臭小子！竟敢刺我女婿！」還想把對方從警車拉出來，好險被任含琳（秦基周 飾）跟奉靳代（表志勳 飾）及時阻止。這段互動雖然非常搞笑又可愛，但許多劇迷想到兩人之間的關係，就忍不住想哭，表示自己看這段時，笑著笑著就忍不住哭了，「女婿如果再被捅死，女兒交代的遺物就沒了」、「部長演太好，一直弄哭我」、「反差太大超好笑又感動。」崔康石與羅華振在劇中的紐帶只有崔佳尹，兩人一開始見面時還互看不順眼，被崔佳尹逼的才勉強喝了個交杯酒。但沒想到在真正成為家人前，崔佳尹就不幸身亡，這對沒緣分的岳父與女婿，也自動成為了互相照顧的關係。雖然他們一直都是以相愛相殺、互相嘴砲的模式相處，崔康石也一直故意不說羅華振是自己女婿，直到得知對方受傷，才終於說出口。這段從陌生人走到宛如父子的關係，也不禁讓許多人看哭。