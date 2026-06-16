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年底九合一選戰升溫，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆近日質疑國民黨參選人柯志恩「資產、家人都在美國」，引柯志恩回應表示，她的財產申報都清楚登載在監察院資料中，一切合法透明，更反批賴瑞隆真的想討論家人這題嗎？「回去跟你的團隊想清楚再來說吧」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（15）日指出，若賴瑞隆民調真領先柯志恩20個百分點，理應不需在此時打負面議題，但如今卻攻擊對手的海外資產，反而顯示其可能有壓力、感到緊張。吳子嘉昨在《董事長開講》中表示，柯志恩是個大學教授、家裡沒有恆產恆業，就是個普通人、上班族，她有什麼海外資產？此外，民進黨有許多人的資產在美國，但賴瑞隆卻從沒質疑這些事。吳子嘉直言，自己無法理解為什麼賴瑞隆的民調現在領先柯志恩達20個百分點，還突然要在此時質疑這些事、突然打負面議題？吳子嘉更質疑，民調已經領先，此時又來打負面議題，是代表贏得不夠？賴瑞隆的支持度要贏多少，才不會打柯志恩？他並質疑，賴瑞隆在民調已領先的情況下，理應雲淡風輕，結果卻是打負面議題，是否說明其本身有點壓力、在緊張？