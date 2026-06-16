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62.5億擴大獨老服務 石崇良：分4級進行

為加強關懷獨居老人，衛福部編列62億預算，預計2年內訪查121萬名獨居長者。而衛福部長石崇良說，從今年開始2年內會進行全面性地毯式訪查，並分級進行，根據級別不同，關懷頻率也會不一樣，依風險等級提供3600元至1萬4400元的關懷服務費。超高齡社會來臨，衛福部社家署將啟動地毯式訪查獨居長者，並依風險與需求，將獨老分1至4級，提供關懷、送餐、緊急救援服務。石崇良今（16）日出席「困難兒藥暢同調 寶貝甲你攬牢牢」記者會，接受媒體聯訪時說明，國內人口結構改變、家庭結構改變也在改變，因此獨老、雙獨老現象愈來愈多。石崇良說，根據民政系統調查，約超過70萬的人，在韌性條例特別預算中，匡列62.5億要進行獨老服務。預計今年開始2年內會開始全面地毯式訪查，並建立關懷名單。石崇良表示，會分級進行調整，包括一級、二級、三級、四級，每一集的關懷頻率也不同，舉例而言，以四級就是每週關懷，三級每兩週一次、二級每個月一次、一級約一年一次，滾動式進行關懷、分級協助輔導。服務項目包含日常關懷，還有送餐、緊急救援裝置補助等。石崇良提到，同時高齡者的能力評估，銜接相關醫療或社福資源。