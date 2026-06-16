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2026年世界盃日前剛開打，場外的政治話題就搶先引爆爭議。英國最大的體育專業廣播電台《Talksport》電子版於今（15）日引述消息報導，美國總統川普（Donald Trump）預計將在7月19日於大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的決賽頒獎典禮上，再度打破國際足總（FIFA）行之有年的重要禮儀規定。他不僅會直接將大力神盃強行遞給冠軍隊隊長，更計畫在奪冠慶祝高潮時賴在舞台中央不走。事實上，這已經不是川普第一次在國際足球大賽的頒獎典禮上喧賓奪主。《Talksport》在報導中毫不留情地指出：「川普總統已經獲得許可，將如同他在世俱盃時的操作一樣，參與冠軍球隊的舉盃儀式。這無疑會讓世界盃的最高榮譽殿堂陷入極度尷尬的場面。」回顧去年在美國舉辦的世俱盃決賽，英超豪門切爾西風光奪冠。在賽後的頒獎典禮上，川普在將獎盃遞給切爾西隊長詹姆斯（Reece James）後，竟然直接並肩站在詹姆斯身旁。當時正準備慶祝的切爾西隊員們瞬間看傻眼，轉播畫面更捕捉到站在正後方的球星帕爾默（Cole Palmer）露出極度困惑且尷尬的表情。當時，FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）曾試圖引導川普一同走下頒獎台，但川普強烈堅持留在台上與球員一同沐浴在彩帶中，導致整場頒獎流露出極其詭異的政治氛圍。事後，美媒《USA Today》曾痛批這是一場「愚蠢的政治秀」，直指川普親手毀了切爾西的奪冠榮耀時刻。儘管去年世俱盃頒獎典禮的行徑惡評如潮，但面對川普，國際足總（FIFA）似乎選擇了妥協。報導透露，FIFA目前的最新方針是「完全放棄掙扎」，將頒獎典禮上的去留權完全交由川普個人判斷，無論他是想與球隊站在一起享受鎂光燈，還是與其他官員退到後方，FIFA都不會干涉。而白宮內部官員則透露，依據川普的行事風格與性格，他這次百分之百會選擇「留在台上與獲勝的球隊一起慶祝」。這意味著，今年的世界盃冠軍隊隊長在寫下歷史的捧盃瞬間，身旁恐怕不得不留出一個位置，留給這位執意搶鏡的美國總統。