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時隔31年重回1％水準

植田和男總裁因病缺席

日本央行今（16）日召開金融政策會議，決定採取升息措施，將政策利率調高至1％，創下自1995年以來新高。日本央行表示，受到伊朗戰爭局勢影響，先前原油價格高漲與日圓貶值的趨勢導致通膨壓力升高，有必要抑制未來物價大幅上漲的風險。綜合日媒報導，日本央行在會議中以多數贊成通過決定實施升息。作為政策利率的短期市場利率將從先前的0.75％調升至 1％，這結果也符合市場先前預期。自伊朗戰爭爆發以來，日本央行持續評估「經濟下行」與「物價上行」的雙重風險。然而，受到先前油價高漲及日圓貶值趨勢的影響，企業間的漲價動向已愈發普遍。若維持現行的利率水準，這股蠢蠢欲動的漲價潮可能會進一步加速，日本央行因此判斷有必要透過升息來抑制物價大幅攀升。這是日本央行自去年12月以來首次採取升息行動，政策利率達到1％的水準是自1995年、時隔31年以來首見。接下來的焦點將在於此舉能否有效壓制物價上漲的勢頭，以及外匯市場等金融市場的後續反應。另一方面，本次會議由於植田和男總裁住院缺席，由冰見野良三副總裁代理主持，並由8位委員進行表決，唯一反對升息的委員是淺田統一郎，他認為目前面臨的經濟下行風險大於通膨上行風險，因此最好保持利率不變。此外，日本央行也宣布，在2027年1月至3月之前，每月減少2000億日圓日本國債購買規模的現行計劃維持不變，但是會隨時視情況修正，如果有必要的話，將在未來的政策會議上進行調整。