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自來水延管案件因地勢高、成本高導致卡關多年

里長：期盼自來水公司儘早改善水質

竹北作為全台人口成長最快、年輕家庭密度最高的城市，外界普遍認為生活機能完善，但實際上仍有部分里別及偏遠區域長期無法穩定使用自來水，形成「高科技城市中的基礎建設落差」。對此，新竹縣議員蔡志環強調，民眾繳同樣的稅、承擔同樣的生活成本，應該要享有基本民生設施。蔡志環近期強力要求縣府正視竹北部分地區長期未完成自來水接管問題，表示「科技城市不能只看天際線，更要看人民最基本的生活權益」。蔡志環表示，根據114年《台灣自來水事業統計年報》，全國自來水普及率已達95.01%，新竹縣為91.73%，而竹北市雖高達99.65%，但數字背後仍有2,642戶尚未完成接管，代表仍有不少家庭每天面對用水不便問題。蔡志環說，縣府說明目前改善進度，現行延管申請流程過度仰賴地方里辦公處彙整資料，再層層送交審查，導致案件推動速度緩慢；加上部分地區因地勢較高、住戶分散，需增設加壓站、配水池等設施，工程成本動輒超過每戶80萬元，造成許多案件卡關多年。不過，蔡志環也肯定縣府目前編列2,000萬元補助自來水延管案件，希望藉由降低單戶工程成本，提高通過中央審議機會，但她強調，「編列預算只是開始，關鍵是執行效率與政治決心。」蔡志環要求縣府提出更具體的年度改善路徑與區域優先順序，不能只以「每年提升普及率0.2%」作為目標。她認為，對仍未接管的居民而言，不是0.2%的數字問題，而是每天生活都受到影響的現實問題。竹北不該有「看得到科技發展、卻等不到自來水」的落差感，她強調將持續監督縣府與自來水公司，加速延管工程推動，讓所有市民都能享有安全、穩定且平等的用水權利。東海里長胡瑞琴則表示，長期以來東海里居民相當關心水質問題，不少鄉親持續向里辦公處反映，希望能夠改善供水品質。對此，她也多次向竹北市第二選區（東區）縣議員蔡志環尋求協助，感謝蔡志環議員積極奔走協調，多次邀集相關單位現勘並追蹤改善進度，將地方民眾的聲音如實向主管機關反映。她也指出，飲用水品質攸關居民健康與生活品質，非常感謝蔡志環議員長期關心東海里的用水需求，持續協助爭取改善。她也期盼自來水公司能加快相關工程及改善作業，讓東海里鄉親早日喝到乾淨、安全且穩定的自來水，回應地方多年來的期待。