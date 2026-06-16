2026年FIFA世界盃I組小組賽6月17日日將迎來最受矚目的I組對決，奪冠熱門「高盧雄雞」法國隊將在當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）帶領下，於大都會人壽體育場迎戰非洲強權「特蘭加雄獅」塞內加爾。這場比賽不僅是兩隊在本屆賽事的首秀，也重現了2002年世界盃塞內加爾1比0歷史性爆冷擊敗衛冕軍法國的經典對戰組合。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場I組雙強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/12法國VS塞內加爾基本資訊
📍法國VS塞內加爾戰力焦點分析
📍法國VS塞內加爾之戰焦點與結果預測
📍法國VS塞內加爾預計先發名單與傷兵名單
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
法國VS塞內加爾賽事基本資訊
對戰組合：法國 vs 塞內加爾（世界盃I組小組賽）
比賽時間：台灣時間2026年6月17日凌晨3點（美東時間6月16日下午3點 / 英國時間6月16日晚上8點）
比賽地點：美國紐澤西大都會人壽體育場（New York New Jersey Stadium / MetLife Stadium）
轉播資訊：BBC One（英國）、FOX Sports（美國）、Fubo線上直播
法國VS塞內加爾焦點戰力分析
法國：降溫與減壓，德尚的最後一舞
法國隊主教練迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）迎來他執教國家隊的最後一屆世界盃。法國隊陣容極度奢華，除了由隊長基利安·姆巴佩領銜鋒線，還擁有新科金球獎得主奧士曼·登貝萊（Ousmane Dembélé）以及德甲賽季最佳球員麥可·奧利斯（Michael Olise）。德尚在賽前刻意降低外界對法國隊作為「頭號熱門」的預期，試圖為這支朝向連續三屆殺入世界盃決賽的隊伍減壓。法國隊近期在13場比賽中踢進12場至少2球，攻擊火力極為恐怖。
塞內加爾：不為復仇！延續非洲雄獅的強悍意志
塞內加爾作為2025年非洲國家盃盟主，再度以非洲頂級強權之姿踏上世界盃舞台。面對24年前的爆冷歷史，中場大將恩戈洛·坎特（N'Golo Kanté）與總教練帕佩·蒂亞（Pape Thiaw）皆強調此役「非關復仇」，而是要為本屆賽事打下好基礎。塞內加爾球風強悍、充滿速度與身體對抗性，進攻端擁有老將薩迪奧·馬內（Sadio Mané）、伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）與切爾西前鋒尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson），近期在9場比賽中踢進8場多球，絕對具備挑戰世界一線強隊的本錢。
法國VS塞內加爾重大焦點與結果預測
本場比賽三大亮點
⚽歷史宿怨的24年重逢： 2002年韓日世界盃揭幕戰，初登場的塞內加爾以1比0痛擊衛冕冠軍法國，導致法國最終小組賽打道回府。這段歷史至今仍被反覆提及。
⚽姆巴佩的政治焦點與進球紀錄： 姆巴佩近期因公開反對法國國內極右翼政治而身處輿論風口浪尖，德尚極力保護其不受干擾。目前姆巴佩國家隊進球數達56球，距離奧利維耶·吉魯（Olivier Giroud）保持的隊史紀錄僅差1球。
⚽法國左翼新星先發之爭： 隨著登貝萊與奧利斯鎖定席位，剩餘的一個左路或輪換先發名額，引發了雷恩天才迪西雷·杜埃（Désiré Doué）、巴爾科拉（Bradley Barcola）與切爾基（Rayan Cherki）的激烈競爭，據悉近期狀態火熱的杜埃最有望勝出。
賽果預測
📌預測比分：法國2：1塞內加爾
專家分析：雖然塞內加爾體能與反擊速度極快，且法國隊防線在過去7場比賽中失了6球、存在一定隱憂；但法國中前場的恐怖天賦難以被完全限制。在姆巴佩、登貝萊與奧利斯的狂轟猛炸之下，法國預計能攻破塞內加爾的防線。這將是一場節奏極快且非常具觀賞性的進攻大戰，預期法國將以一球之差險勝，並雙方均有進球。
法國VS塞內加爾預計先發名單與傷兵報告
兩隊傷兵情報
法國：兵工廠中後衛威廉·薩利巴（William Saliba）此前受到背傷困擾，但德尚確認他已參與全隊合流，預計將首發。右後衛朱爾·孔德（Jules Koundé）在熱身賽中因肌肉不適被換下，目前確認已無大礙，同樣可先發。
塞內加爾：核心中後衛卡利杜·庫利巴利（Kalidou Koulibaly）此前因大腿傷勢缺席兩個月，但在日前友誼賽中已替補登場，此役有望首發。前鋒傑克森雖在友誼賽領到紅牌，但世界盃小組賽首戰不執行禁賽。
預計先發陣容
⚽法國預計先發（4-2-3-1）：邁克·麥尼昂（Mike Maignan）；朱爾·孔德（Jules Koundé）、代奧·烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、威廉·薩利巴（William Saliba）、特奧·埃爾南德斯（Theo Hernández）；奧雷利安·楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）、恩戈洛·坎特（N'Golo Kanté）；麥可·奧利斯（Michael Olise）、奧士曼·登貝萊（Ousmane Dembélé）、迪西雷·杜埃（Désiré Doué）；基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）。
⚽塞內加爾預計先發（4-2-3-1）：愛德華·門迪（Édouard Mendy）；紹德·阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、卡利杜·庫利巴利（Kalidou Koulibaly）、穆薩·尼亞卡特（Moussa Niakhaté）、伊斯梅爾·雅各布斯（Ismail Jakobs）；伊德里薩·蓋伊（Idrissa Gueye）、巴佩·蓋伊（Pape Gueye）；伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）、拉明·卡馬拉（Lamine Camara）、薩迪奧·馬內（Sadio Mané）；尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）。
2026世界盃法國國家隊球員名單
2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單
2026世界盃I組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/12法國VS塞內加爾基本資訊
📍法國VS塞內加爾戰力焦點分析
📍法國VS塞內加爾之戰焦點與結果預測
📍法國VS塞內加爾預計先發名單與傷兵名單
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
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對戰組合：法國 vs 塞內加爾（世界盃I組小組賽）
比賽時間：台灣時間2026年6月17日凌晨3點（美東時間6月16日下午3點 / 英國時間6月16日晚上8點）
比賽地點：美國紐澤西大都會人壽體育場（New York New Jersey Stadium / MetLife Stadium）
轉播資訊：BBC One（英國）、FOX Sports（美國）、Fubo線上直播
法國：降溫與減壓，德尚的最後一舞
法國隊主教練迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）迎來他執教國家隊的最後一屆世界盃。法國隊陣容極度奢華，除了由隊長基利安·姆巴佩領銜鋒線，還擁有新科金球獎得主奧士曼·登貝萊（Ousmane Dembélé）以及德甲賽季最佳球員麥可·奧利斯（Michael Olise）。德尚在賽前刻意降低外界對法國隊作為「頭號熱門」的預期，試圖為這支朝向連續三屆殺入世界盃決賽的隊伍減壓。法國隊近期在13場比賽中踢進12場至少2球，攻擊火力極為恐怖。
塞內加爾：不為復仇！延續非洲雄獅的強悍意志
塞內加爾作為2025年非洲國家盃盟主，再度以非洲頂級強權之姿踏上世界盃舞台。面對24年前的爆冷歷史，中場大將恩戈洛·坎特（N'Golo Kanté）與總教練帕佩·蒂亞（Pape Thiaw）皆強調此役「非關復仇」，而是要為本屆賽事打下好基礎。塞內加爾球風強悍、充滿速度與身體對抗性，進攻端擁有老將薩迪奧·馬內（Sadio Mané）、伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）與切爾西前鋒尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson），近期在9場比賽中踢進8場多球，絕對具備挑戰世界一線強隊的本錢。
本場比賽三大亮點
⚽歷史宿怨的24年重逢： 2002年韓日世界盃揭幕戰，初登場的塞內加爾以1比0痛擊衛冕冠軍法國，導致法國最終小組賽打道回府。這段歷史至今仍被反覆提及。
⚽姆巴佩的政治焦點與進球紀錄： 姆巴佩近期因公開反對法國國內極右翼政治而身處輿論風口浪尖，德尚極力保護其不受干擾。目前姆巴佩國家隊進球數達56球，距離奧利維耶·吉魯（Olivier Giroud）保持的隊史紀錄僅差1球。
⚽法國左翼新星先發之爭： 隨著登貝萊與奧利斯鎖定席位，剩餘的一個左路或輪換先發名額，引發了雷恩天才迪西雷·杜埃（Désiré Doué）、巴爾科拉（Bradley Barcola）與切爾基（Rayan Cherki）的激烈競爭，據悉近期狀態火熱的杜埃最有望勝出。
賽果預測
📌預測比分：法國2：1塞內加爾
專家分析：雖然塞內加爾體能與反擊速度極快，且法國隊防線在過去7場比賽中失了6球、存在一定隱憂；但法國中前場的恐怖天賦難以被完全限制。在姆巴佩、登貝萊與奧利斯的狂轟猛炸之下，法國預計能攻破塞內加爾的防線。這將是一場節奏極快且非常具觀賞性的進攻大戰，預期法國將以一球之差險勝，並雙方均有進球。
兩隊傷兵情報
法國：兵工廠中後衛威廉·薩利巴（William Saliba）此前受到背傷困擾，但德尚確認他已參與全隊合流，預計將首發。右後衛朱爾·孔德（Jules Koundé）在熱身賽中因肌肉不適被換下，目前確認已無大礙，同樣可先發。
塞內加爾：核心中後衛卡利杜·庫利巴利（Kalidou Koulibaly）此前因大腿傷勢缺席兩個月，但在日前友誼賽中已替補登場，此役有望首發。前鋒傑克森雖在友誼賽領到紅牌，但世界盃小組賽首戰不執行禁賽。
預計先發陣容
⚽法國預計先發（4-2-3-1）：邁克·麥尼昂（Mike Maignan）；朱爾·孔德（Jules Koundé）、代奧·烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、威廉·薩利巴（William Saliba）、特奧·埃爾南德斯（Theo Hernández）；奧雷利安·楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）、恩戈洛·坎特（N'Golo Kanté）；麥可·奧利斯（Michael Olise）、奧士曼·登貝萊（Ousmane Dembélé）、迪西雷·杜埃（Désiré Doué）；基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）。
⚽塞內加爾預計先發（4-2-3-1）：愛德華·門迪（Édouard Mendy）；紹德·阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、卡利杜·庫利巴利（Kalidou Koulibaly）、穆薩·尼亞卡特（Moussa Niakhaté）、伊斯梅爾·雅各布斯（Ismail Jakobs）；伊德里薩·蓋伊（Idrissa Gueye）、巴佩·蓋伊（Pape Gueye）；伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）、拉明·卡馬拉（Lamine Camara）、薩迪奧·馬內（Sadio Mané）；尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）。
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|門將
|1
|布萊斯·桑巴
|Brice Samba
|朗斯
|門將
|16
|邁克·麥尼昂
|Mike Maignan
|AC米蘭
|門將
|23
|羅賓·里塞爾
|Robin Risser
|斯特拉斯堡
|後衛
|2
|馬洛·古斯托
|Malo Gusto
|切爾西
|後衛
|3
|盧卡斯·迪尼
|Lucas Digne
|阿斯頓維拉
|後衛
|4
|代奧·烏帕梅卡諾
|Dayot Upamecano
|拜仁慕尼黑
|後衛
|5
|朱爾·孔德
|Jules Koundé
|巴塞隆納
|後衛
|15
|易卜拉希馬·科納特
|Ibrahima Konaté
|利物浦
|後衛
|17
|威廉·薩利巴
|William Saliba
|兵工廠
|後衛
|19
|特奧·埃爾南德斯
|Theo Hernández
|AC米蘭
|後衛
|21
|盧卡斯·埃爾南德斯
|Lucas...
|巴黎聖日耳曼
|後衛
|26
|馬克桑斯·拉克魯瓦
|Maxence Lacroix
|水晶宮
|中場
|6
|曼努·科內
|Manu Koné
|羅馬
|中場
|8
|奧雷利安·楚阿梅尼
|Aurélien Tchouaméni
|皇家馬德里
|中場
|11
|麥可·奧利斯
|Michael Olise
|拜仁慕尼黑
|中場
|13
|恩戈洛·坎特
|N'Golo Kanté
|吉達聯合
|中場
|14
|阿德里安·拉比奧
|Adrien Rabiot
|尤文圖斯
|中場
|18
|沃倫·扎伊爾-埃梅里
|Warren Zaïre-Emery
|巴黎聖日耳曼
|中場
|24
|雷安·切爾基
|Rayan Cherki
|曼城
|中場
|25
|馬格內斯·阿利烏什
|Maghnes Akliouche
|摩納哥
|前鋒
|7
|奧士曼·登貝萊
|Ousmane Dembélé
|巴黎聖日耳曼
|前鋒
|9
|馬庫斯·圖拉姆
|Marcus Thuram
|國際米蘭
|前鋒
|10
|基利安·姆巴佩
|Kylian Mbappé
|皇家馬德里
|前鋒
|12
|布萊德利·巴爾科拉
|Bradley Barcola
|巴黎聖日耳曼
|前鋒
|20
|迪西雷·杜埃
|Désiré Doué
|巴黎聖日耳曼
|前鋒
|22
|讓-菲利普·馬特塔
|Jean-Philippe Mateta
|水晶宮
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|門將
|1
|耶萬·迪烏夫
|Yehvann Diouf
|蘭斯
|門將
|16
|愛德華·門迪
|Édouard Mendy
|吉達國民
|門將
|23
|莫里·迪奧
|Mory Diaw
|克萊蒙
|後衛
|2
|馬馬杜·薩爾
|Mamadou Sarr
|斯特拉斯堡
|後衛
|3
|卡利杜·庫利巴利
|Kalidou Koulibaly
|吉達新月
|後衛
|4
|阿卜杜拉耶·塞克
|Abdoulaye Seck
|海法馬卡比
|後衛
|14
|伊斯梅爾·雅觀布斯
|Ismail Jakobs
|加拉塔薩雷
|後衛
|19
|穆薩·尼亞卡特
|Moussa Niakhaté
|里昂
|後衛
|24
|安東尼·門迪
|Antoine Mendy
|尼斯
|後衛
|25
|埃爾·哈吉·馬利克·迪烏夫
|El Hadji Malick Diouf
|布拉格斯拉維亞
|中場
|5
|伊德里薩·蓋伊
|Idrissa Gueye
|艾佛頓
|中場
|6
|帕特·西斯
|Pathé Ciss
|巴列卡諾
|中場
|8
|拉明·卡馬拉
|Lamine Camara
|摩納哥
|中場
|15
|克雷平·迪亞塔
|Krépin Diatta
|摩納哥
|中場
|17
|帕普·馬塔爾·薩爾
|Pape Matatar Sarr
|熱刺
|中場
|21
|哈比卜·迪亞拉
|Habib Diarra
|斯特拉斯堡
|中場
|22
|巴拉·薩波科·恩迪亞耶
|Bara Sapoko Ndiaye
|自由球員
|中場
|26
|巴佩·蓋伊
|Pape Gueye
|比利亞雷阿爾
|前鋒
|7
|阿薩內·迪奧
|Assane Diao
|皇家貝提斯
|前鋒
|9
|班巴·迪恩
|Bamba Dieng
|洛里昂
|前鋒
|10
|薩迪奧·馬內
|Sadio Mané
|艾納斯
|前鋒
|11
|尼古拉斯·傑克森
|Nicolas Jackson
|切爾西
|前鋒
|12
|謝里夫·恩迪亞耶
|Cherif Ndiaye
|貝爾格勒紅星
|前鋒
|13
|伊利曼·恩迪亞耶
|Iliman Ndiaye
|艾佛頓
|前鋒
|18
|伊斯梅拉·薩爾
|Ismaël Sarr
|水晶宮
|前鋒
|20
|易卜拉欣·姆巴耶
|Ibrahim Mbaye
|巴黎聖日耳曼
|輪次
|對戰組合
|比賽日期
|第1輪
|法國 vs 塞內加爾
|2026年6月16日3:00 AM
|第1輪
|挪威 vs 伊拉克
|2026年6月16日6:00 AM
|第2輪
|塞內加爾 vs 挪威
|2026年6月23日8:00AM
|第2輪
|法國 vs 伊拉克
|2026年6月23日5:00AM
|第3輪
|伊拉克 vs 塞內加爾
|2026年6月27日3:00AM
|第3輪
|挪威 vs 法國
|2026年6月27日3:00AM
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
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