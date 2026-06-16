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法國VS塞內加爾賽事基本資訊

法國VS塞內加爾焦點戰力分析

▲法國隊主教練德尚（Didier Deschamps）迎來他執教國家隊的最後一屆世界盃。（圖／美聯社／達志影像）

法國VS塞內加爾重大焦點與結果預測

預測比分：法國2：

1塞內加爾

法國VS塞內加爾預計先發名單與傷兵報告

▲目前姆巴佩國家隊進球數達56球，距離奧利維耶·吉魯（Olivier Giroud）保持的隊史紀錄僅差1球。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃法國國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 門將 1 布萊斯·桑巴 Brice Samba 朗斯 門將 16 邁克·麥尼昂 Mike Maignan AC米蘭 門將 23 羅賓·里塞爾 Robin Risser 斯特拉斯堡 後衛 2 馬洛·古斯托 Malo Gusto 切爾西 後衛 3 盧卡斯·迪尼 Lucas Digne 阿斯頓維拉 後衛 4 代奧·烏帕梅卡諾 Dayot Upamecano 拜仁慕尼黑 後衛 5 朱爾·孔德 Jules Koundé 巴塞隆納 後衛 15 易卜拉希馬·科納特 Ibrahima Konaté 利物浦 後衛 17 威廉·薩利巴 William Saliba 兵工廠 後衛 19 特奧·埃爾南德斯 Theo Hernández AC米蘭 後衛 21 盧卡斯·埃爾南德斯 Lucas... 巴黎聖日耳曼 後衛 26 馬克桑斯·拉克魯瓦 Maxence Lacroix 水晶宮 中場 6 曼努·科內 Manu Koné 羅馬 中場 8 奧雷利安·楚阿梅尼 Aurélien Tchouaméni 皇家馬德里 中場 11 麥可·奧利斯 Michael Olise 拜仁慕尼黑 中場 13 恩戈洛·坎特 N'Golo Kanté 吉達聯合 中場 14 阿德里安·拉比奧 Adrien Rabiot 尤文圖斯 中場 18 沃倫·扎伊爾-埃梅里 Warren Zaïre-Emery 巴黎聖日耳曼 中場 24 雷安·切爾基 Rayan Cherki 曼城 中場 25 馬格內斯·阿利烏什 Maghnes Akliouche 摩納哥 前鋒 7 奧士曼·登貝萊 Ousmane Dembélé 巴黎聖日耳曼 前鋒 9 馬庫斯·圖拉姆 Marcus Thuram 國際米蘭 前鋒 10 基利安·姆巴佩 Kylian Mbappé 皇家馬德里 前鋒 12 布萊德利·巴爾科拉 Bradley Barcola 巴黎聖日耳曼 前鋒 20 迪西雷·杜埃 Désiré Doué 巴黎聖日耳曼 前鋒 22 讓-菲利普·馬特塔 Jean-Philippe Mateta 水晶宮 ▲法國隊世界盃球員名單。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）



2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 門將 1 耶萬·迪烏夫 Yehvann Diouf 蘭斯 門將 16 愛德華·門迪 Édouard Mendy 吉達國民 門將 23 莫里·迪奧 Mory Diaw 克萊蒙 後衛 2 馬馬杜·薩爾 Mamadou Sarr 斯特拉斯堡 後衛 3 卡利杜·庫利巴利 Kalidou Koulibaly 吉達新月 後衛 4 阿卜杜拉耶·塞克 Abdoulaye Seck 海法馬卡比 後衛 14 伊斯梅爾·雅觀布斯 Ismail Jakobs 加拉塔薩雷 後衛 19 穆薩·尼亞卡特 Moussa Niakhaté 里昂 後衛 24 安東尼·門迪 Antoine Mendy 尼斯 後衛 25 埃爾·哈吉·馬利克·迪烏夫 El Hadji Malick Diouf 布拉格斯拉維亞 中場 5 伊德里薩·蓋伊 Idrissa Gueye 艾佛頓 中場 6 帕特·西斯 Pathé Ciss 巴列卡諾 中場 8 拉明·卡馬拉 Lamine Camara 摩納哥 中場 15 克雷平·迪亞塔 Krépin Diatta 摩納哥 中場 17 帕普·馬塔爾·薩爾 Pape Matatar Sarr 熱刺 中場 21 哈比卜·迪亞拉 Habib Diarra 斯特拉斯堡 中場 22 巴拉·薩波科·恩迪亞耶 Bara Sapoko Ndiaye 自由球員 中場 26 巴佩·蓋伊 Pape Gueye 比利亞雷阿爾 前鋒 7 阿薩內·迪奧 Assane Diao 皇家貝提斯 前鋒 9 班巴·迪恩 Bamba Dieng 洛里昂 前鋒 10 薩迪奧·馬內 Sadio Mané 艾納斯 前鋒 11 尼古拉斯·傑克森 Nicolas Jackson 切爾西 前鋒 12 謝里夫·恩迪亞耶 Cherif Ndiaye 貝爾格勒紅星 前鋒 13 伊利曼·恩迪亞耶 Iliman Ndiaye 艾佛頓 前鋒 18 伊斯梅拉·薩爾 Ismaël Sarr 水晶宮 前鋒 20 易卜拉欣·姆巴耶 Ibrahim Mbaye 巴黎聖日耳曼

▲塞內加爾隊世界盃球員名單。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）



2026世界盃I組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期 第1輪 法國 vs 塞內加爾 2026年6月16日3:00 AM 第1輪 挪威 vs 伊拉克 2026年6月16日6:00 AM 第2輪 塞內加爾 vs 挪威 2026年6月23日8:00AM 第2輪 法國 vs 伊拉克 2026年6月23日5:00AM 第3輪 伊拉克 vs 塞內加爾 2026年6月27日3:00AM 第3輪 挪威 vs 法國 2026年6月27日3:00AM ▲法國邊鋒登貝萊(Ousmane Dembélé)在場上展現強大破壞力。恩里克對他的「世紀改造」，讓他獲得無限流動的自由度，成為大巴黎建立王朝的最核心關鍵。（圖／路透／達志影像）



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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃I組小組賽6月17日日將迎來最受矚目的I組對決，奪冠熱門「高盧雄雞」法國隊將在當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）帶領下，於大都會人壽體育場迎戰非洲強權「特蘭加雄獅」塞內加爾。這場比賽不僅是兩隊在本屆賽事的首秀，也重現了2002年世界盃塞內加爾1比0歷史性爆冷擊敗衛冕軍法國的經典對戰組合。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場I組雙強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。對戰組合：法國 vs 塞內加爾（世界盃I組小組賽）比賽時間：台灣時間2026年6月17日凌晨3點（美東時間6月16日下午3點 / 英國時間6月16日晚上8點）比賽地點：美國紐澤西大都會人壽體育場（New York New Jersey Stadium / MetLife Stadium）轉播資訊：BBC One（英國）、FOX Sports（美國）、Fubo線上直播法國隊主教練迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）迎來他執教國家隊的最後一屆世界盃。法國隊陣容極度奢華，除了由隊長基利安·姆巴佩領銜鋒線，還擁有新科金球獎得主奧士曼·登貝萊（Ousmane Dembélé）以及德甲賽季最佳球員麥可·奧利斯（Michael Olise）。德尚在賽前刻意降低外界對法國隊作為「頭號熱門」的預期，試圖為這支朝向連續三屆殺入世界盃決賽的隊伍減壓。法國隊近期在13場比賽中踢進12場至少2球，攻擊火力極為恐怖。塞內加爾作為2025年非洲國家盃盟主，再度以非洲頂級強權之姿踏上世界盃舞台。面對24年前的爆冷歷史，中場大將恩戈洛·坎特（N'Golo Kanté）與總教練帕佩·蒂亞（Pape Thiaw）皆強調此役「非關復仇」，而是要為本屆賽事打下好基礎。塞內加爾球風強悍、充滿速度與身體對抗性，進攻端擁有老將薩迪奧·馬內（Sadio Mané）、伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）與切爾西前鋒尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson），近期在9場比賽中踢進8場多球，絕對具備挑戰世界一線強隊的本錢。⚽歷史宿怨的24年重逢： 2002年韓日世界盃揭幕戰，初登場的塞內加爾以1比0痛擊衛冕冠軍法國，導致法國最終小組賽打道回府。這段歷史至今仍被反覆提及。⚽姆巴佩的政治焦點與進球紀錄： 姆巴佩近期因公開反對法國國內極右翼政治而身處輿論風口浪尖，德尚極力保護其不受干擾。目前姆巴佩國家隊進球數達56球，距離奧利維耶·吉魯（Olivier Giroud）保持的隊史紀錄僅差1球。⚽法國左翼新星先發之爭： 隨著登貝萊與奧利斯鎖定席位，剩餘的一個左路或輪換先發名額，引發了雷恩天才迪西雷·杜埃（Désiré Doué）、巴爾科拉（Bradley Barcola）與切爾基（Rayan Cherki）的激烈競爭，據悉近期狀態火熱的杜埃最有望勝出。專家分析：雖然塞內加爾體能與反擊速度極快，且法國隊防線在過去7場比賽中失了6球、存在一定隱憂；但法國中前場的恐怖天賦難以被完全限制。在姆巴佩、登貝萊與奧利斯的狂轟猛炸之下，法國預計能攻破塞內加爾的防線。這將是一場節奏極快且非常具觀賞性的進攻大戰，預期法國將以一球之差險勝，並雙方均有進球。法國：兵工廠中後衛威廉·薩利巴（William Saliba）此前受到背傷困擾，但德尚確認他已參與全隊合流，預計將首發。右後衛朱爾·孔德（Jules Koundé）在熱身賽中因肌肉不適被換下，目前確認已無大礙，同樣可先發。塞內加爾：核心中後衛卡利杜·庫利巴利（Kalidou Koulibaly）此前因大腿傷勢缺席兩個月，但在日前友誼賽中已替補登場，此役有望首發。前鋒傑克森雖在友誼賽領到紅牌，但世界盃小組賽首戰不執行禁賽。：邁克·麥尼昂（Mike Maignan）；朱爾·孔德（Jules Koundé）、代奧·烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、威廉·薩利巴（William Saliba）、特奧·埃爾南德斯（Theo Hernández）；奧雷利安·楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）、恩戈洛·坎特（N'Golo Kanté）；麥可·奧利斯（Michael Olise）、奧士曼·登貝萊（Ousmane Dembélé）、迪西雷·杜埃（Désiré Doué）；基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）。：愛德華·門迪（Édouard Mendy）；紹德·阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、卡利杜·庫利巴利（Kalidou Koulibaly）、穆薩·尼亞卡特（Moussa Niakhaté）、伊斯梅爾·雅各布斯（Ismail Jakobs）；伊德里薩·蓋伊（Idrissa Gueye）、巴佩·蓋伊（Pape Gueye）；伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）、拉明·卡馬拉（Lamine Camara）、薩迪奧·馬內（Sadio Mané）；尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）。