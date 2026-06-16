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民進黨台南黨部5月24日進行黨部主委改選，台南市副議長林志展以38票之差，打敗現任主委郭國文，成為新任黨部主委。不過國民黨台南市議員蔡育輝昨在質詢時公開承認，綠委林俊憲子弟兵周嘉韋找他介入這次的黨部主委選舉，幫忙拉20票，更說自己介入的選舉都有贏。民進黨24日舉行地方黨部主委改選，備受政壇矚目的台南市「賴系內戰」結果也出爐，現任主委、立委郭國文對上副議長林志展，林志展以38票差距擊敗郭國文，郭國文第一時間在臉書發文表示：「今天的結果是我個人不夠努力，未來我會以從政黨員的身分，持續為黨付出！」同時他也透露，稍早已經致電給林志展副議長表達恭喜，並承諾接下來會全力協助。台南市議會昨進行市政總質詢，蔡育輝質詢時說要抓鬼，提到民進黨創黨信念是清廉、勤政、愛鄉土，但到底有沒有？他說民進黨選舉，他賭爛總統賴清德、綠委郭國文，對台南市長黃偉哲也不爽，一個政黨政治，誰當選都一樣，為什麼都要偏袒一個人？蔡育輝隨後語出驚人，說自己都有介入，他參與的兩個都有贏，包括市黨部主委，周嘉韋叫他去協助拉20票，最後輸贏38票，因為在台灣的選舉加減會去參加，「他們也叫我幫忙拉黨代表」。