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Netflix《鐵拳教育》探討少年犯罪、改善家長教育孩子的方式，引發各國師生共鳴，不過許多觀眾直到大結局才發現，羅華振進入教育界的真正原因，並非替遭刺死的未婚妻崔佳尹復仇。金武烈接受《Dispatch》訪問首度透露，第10集最催淚的關鍵台詞「我們重新開始吧」，是他主動提議加入，也揭開羅華振最終選擇放下仇恨、原諒圭哲的真正原因，是完成愛妻想守護孩子的遺願。金武烈在《鐵拳教育》飾演教權保護局督察羅華振，很多觀眾以為他進入教育界，是因為未婚妻崔佳尹遭販毒少年圭哲刺死後，想用自己的方式復仇；直到第10集答案才揭曉，他面對圭哲時選擇的不是報復，而是原諒，甚至主動說出「我們重新開始吧」。金武烈受訪時透露，那場戲是自己最有感觸的一幕，因為他認為羅華振終於不再被過去束縛，而是真正開始遵循佳尹生前想守護孩子的信念。他也表示，「我們重新開始吧」是自己主動提議加入的台詞，因為教育現場沒有簡單答案，問題也不可能靠暴力徹底解決，但只要願意伸出手，改變就有可能發生。因此，《鐵拳教育》表面上是在講「以暴制暴」，實際上最後落點是傳達「希望」。金武烈認為，羅華振之所以一次又一次介入校園事件，從來不是為了洩憤，而是出於身為大人的責任感。他認為真正成熟的大人，不是懲罰犯錯的人，而是在最失望的時候，依然願意相信改變的可能，「那也是我心目中，一個成熟大人該具備的特質」。《鐵拳教育》以教權保護局介入校園，透過一群專門處理問題學生的教育人員，以強硬手段對抗觸法少年、校園霸凌與失控家長，不只描繪學生受害者的處境，也呈現教師夾在家長、學校與制度之間所承受的壓力，進一步探討當教育逐漸失去管教權後，究竟該如何保護真正需要幫助的孩子。全劇10集已於Netflix上線。