美國總統川普宣布與伊朗簽署「14點美伊和解備忘錄」，帶動國際油價應聲下跌，西德州原油（WTI）一度跌破每桶80美元，全球股市也同步反彈。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，雖然伊朗危機一度引發市場高度緊張，但他對後續影響並不如部分專家悲觀。
荷姆茲海峽危機未失控 油價未衝破150美元
謝金河指出，美以聯手對伊朗採取軍事行動後，伊朗一度封鎖荷姆茲海峽，推升油價飆漲。不過，油價最高約來到119美元，並未進一步衝向150美元甚至200美元以上的極端價位，因此未對全球經濟造成致命衝擊。
他認為，美國透過調度全球石油供應穩定市場，即便戰略儲油降至約3.4億桶低點，仍有效壓制油價失控上漲。
人口不等於國力 經濟規模才是關鍵
謝金河認為，外界在評估國際衝突時，經常忽略各國真正的經濟實力。以伊朗與以色列為例，伊朗人口約9200萬人，遠高於以色列約1000萬人，但伊朗經濟規模僅約3000億美元，而以色列高達7398億美元，是伊朗的兩倍以上。
他強調，若從經濟實力角度來看，以色列才是真正的「大國」，伊朗則屬於相對較小的經濟體。
台灣GDP近兆美元 經濟體量已非小國
謝金河表示，美國今年經濟總量約32.8兆美元，中國約20.85兆美元，雙方仍有明顯差距。而台灣經濟規模已達9767.6億美元，全球排名約第22名，不應再被視為經濟小國。
相較之下，伊朗經濟總量僅約台灣的三分之一，委內瑞拉更只有1113億美元，顯示經濟實力才是衡量國家影響力的重要指標。
中東真正大國是沙國 伊朗影響力未必如想像大
談及中東局勢，謝金河指出，伊朗雖掌握荷姆茲海峽而備受矚目，但真正具備經濟實力的仍是沙烏地阿拉伯。沙國GDP約1.39兆美元，股市規模達2.66兆美元；卡達雖人口不多，經濟總量也有2174億美元。
他認為，若從經濟規模重新檢視國際局勢，許多衝突帶來的恐慌可能被高估。儘管伊朗仍有革命衛隊等勢力影響局勢，但其對全球經濟與金融市場的實質衝擊，未必如外界想像般巨大。
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謝金河指出，美以聯手對伊朗採取軍事行動後，伊朗一度封鎖荷姆茲海峽，推升油價飆漲。不過，油價最高約來到119美元，並未進一步衝向150美元甚至200美元以上的極端價位，因此未對全球經濟造成致命衝擊。
他認為，美國透過調度全球石油供應穩定市場，即便戰略儲油降至約3.4億桶低點，仍有效壓制油價失控上漲。
人口不等於國力 經濟規模才是關鍵
謝金河認為，外界在評估國際衝突時，經常忽略各國真正的經濟實力。以伊朗與以色列為例，伊朗人口約9200萬人，遠高於以色列約1000萬人，但伊朗經濟規模僅約3000億美元，而以色列高達7398億美元，是伊朗的兩倍以上。
他強調，若從經濟實力角度來看，以色列才是真正的「大國」，伊朗則屬於相對較小的經濟體。
台灣GDP近兆美元 經濟體量已非小國
謝金河表示，美國今年經濟總量約32.8兆美元，中國約20.85兆美元，雙方仍有明顯差距。而台灣經濟規模已達9767.6億美元，全球排名約第22名，不應再被視為經濟小國。
相較之下，伊朗經濟總量僅約台灣的三分之一，委內瑞拉更只有1113億美元，顯示經濟實力才是衡量國家影響力的重要指標。
中東真正大國是沙國 伊朗影響力未必如想像大
談及中東局勢，謝金河指出，伊朗雖掌握荷姆茲海峽而備受矚目，但真正具備經濟實力的仍是沙烏地阿拉伯。沙國GDP約1.39兆美元，股市規模達2.66兆美元；卡達雖人口不多，經濟總量也有2174億美元。
他認為，若從經濟規模重新檢視國際局勢，許多衝突帶來的恐慌可能被高估。儘管伊朗仍有革命衛隊等勢力影響局勢，但其對全球經濟與金融市場的實質衝擊，未必如外界想像般巨大。