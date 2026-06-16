美國總統川普宣布與伊朗簽署「14點美伊和解備忘錄」，帶動國際油價應聲下跌，西德州原油（WTI）一度跌破每桶80美元，全球股市也同步反彈。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，雖然伊朗危機一度引發市場高度緊張，但他對後續影響並不如部分專家悲觀。

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荷姆茲海峽危機未失控　油價未衝破150美元

謝金河指出，美以聯手對伊朗採取軍事行動後，伊朗一度封鎖荷姆茲海峽，推升油價飆漲。不過，油價最高約來到119美元，並未進一步衝向150美元甚至200美元以上的極端價位，因此未對全球經濟造成致命衝擊。

他認為，美國透過調度全球石油供應穩定市場，即便戰略儲油降至約3.4億桶低點，仍有效壓制油價失控上漲。

人口不等於國力　經濟規模才是關鍵

謝金河認為，外界在評估國際衝突時，經常忽略各國真正的經濟實力。以伊朗與以色列為例，伊朗人口約9200萬人，遠高於以色列約1000萬人，但伊朗經濟規模僅約3000億美元，而以色列高達7398億美元，是伊朗的兩倍以上。

他強調，若從經濟實力角度來看，以色列才是真正的「大國」，伊朗則屬於相對較小的經濟體。

台灣GDP近兆美元　經濟體量已非小國

謝金河表示，美國今年經濟總量約32.8兆美元，中國約20.85兆美元，雙方仍有明顯差距。而台灣經濟規模已達9767.6億美元，全球排名約第22名，不應再被視為經濟小國。

相較之下，伊朗經濟總量僅約台灣的三分之一，委內瑞拉更只有1113億美元，顯示經濟實力才是衡量國家影響力的重要指標。

中東真正大國是沙國　伊朗影響力未必如想像大

談及中東局勢，謝金河指出，伊朗雖掌握荷姆茲海峽而備受矚目，但真正具備經濟實力的仍是沙烏地阿拉伯。沙國GDP約1.39兆美元，股市規模達2.66兆美元；卡達雖人口不多，經濟總量也有2174億美元。

他認為，若從經濟規模重新檢視國際局勢，許多衝突帶來的恐慌可能被高估。儘管伊朗仍有革命衛隊等勢力影響局勢，但其對全球經濟與金融市場的實質衝擊，未必如外界想像般巨大。


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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...