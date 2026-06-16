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蔣萬安邀Sadiq有空來台北走走

台北市獲頒「李光耀世界城市獎」特別獎，成為台灣唯一獲獎城市，台北市長蔣萬安率團出訪新加坡親自領獎。蔣萬安在論壇、晚宴頒獎等場合，一天內與倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）三度交流，並稱讚在薩迪克·汗演說中引用的莎士比亞金句，最引起他共鳴。蔣萬安今（16）日表示，自從上次在巴黎一別，這次他在新加坡「李光耀城市獎」，和倫敦市長 Sadiq Khan 再度見面。他們在論壇、晚宴頒獎等場合，一天內三度交流，好友見面，聊個不停。蔣萬安說，除了互道恭喜，Sadiq特別跟他提到，他很關注台北與倫敦近年來的商業與貿易往來，交流越來越密切，也肯定台北近年的亮眼成果。「我也由衷肯定他的治理與精彩演說：Great city, great governance, great speech！」蔣萬安表示，當他邀請Sadiq有空來台北走走時，他也當場回頭詢問身邊的幕僚：「我們何時去台北？」這次最引起他共鳴的，是Sadiq市長在演說中引用的莎士比亞金句：What is the city but the people? …People are the city. （「沒有了人民，城市還算什麼？人民，才是城市的靈魂。」）蔣萬安指出，流傳400年的英倫智慧，與台北這次參展的核心主軸「以人為本的城市（People-centred city）」不謀而合。不論是倫敦還是台北，城市的偉大，永遠是因為生活在其中的每一個人。期待很快能在台北街頭，與好友再次相聚。