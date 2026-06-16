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總統府近日於官方網站陸續公告最新一波資政與國策顧問名單，總統賴清德新聘6位資政及12位國策顧問。其中，最受矚目的新任國策顧問當屬知名法醫高大成，以及麗寶集團董事長吳寶田等人。針對此人事案，高大成今（16）日回應表示，身為台灣人，若能盡一份心力，當然全力以赴。高大成出身醫師世家，畢業於中山醫學大學，並赴日本京都大學取得醫學博士，投入法醫工作逾40年，曾協助多起重大刑案鑑定。他今受訪表示，自己也是在2周前接到總統府祕書長潘孟安辦公室電話，對於獲聘國策顧問感到無限光榮，他也說：「過往與賴總統打過多次選戰，身為台灣人，不管在哪個位子，都對社會有一份責任，若有能力盡一份心力，當然全力以赴！」根據《中華民國總統府組織法》規定，總統府國策顧問不得超過90人，均為無給職，由總統遴聘，得就國家大計向總統提供意見並備諮詢，聘期不得逾越總統任期。此次新聘國策顧問12人分別為：王永順、江錫仁、吳光宜、吳寶田、李輝煌、高大成、張貴木、曾秋聯、葉政彥、鄭智仁、賴倍元、謝美香。