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▲130萬觀賞魚一夜全滅（圖／截自抖音＠文物說魚）

▲130萬觀賞魚一夜全滅（圖／截自抖音＠文物說魚）

一場突如其來的「爆缸意外」，讓中國江蘇無錫一名養魚愛好者的心血付之一炬。6月14日，辦公室內一個使用長達5年的大型魚缸，因矽膠老化、蓄水量達到4噸後突然爆裂，缸內價值超過30萬元人民幣（約新台幣130萬元）的名貴觀賞魚，幾乎全數來不及救援，慘遭滅頂。▲130萬觀賞魚一夜全滅（圖／截自抖音＠文物說魚）據魚缸主人的好友杜先生透露，這口大魚缸長年飼養各類高價觀賞魚，包括8條體長60至65公分的金龍魚、紅龍魚，3條虎魚，2條皇冠黑白魟魚，以及1條極為罕見的撒旦魚，整缸魚隻估計總價值超過30萬元人民幣。意外發生在清晨6點多，當時辦公室無人，直到早上8點左右員工陸續上班才發現地板已被洪水淹沒，完全錯失了黃金救援時機。所幸最終仍搶救回1條金龍魚、1條皇冠黑白魟魚和3條虎魚，其餘名貴魚種則全數不幸罹難。然而這起事件最讓網友津津樂道的，並非魚缸爆裂本身，而是主人事後的一個「神操作」——好奇觀賞魚到底好不好吃，竟直接把死魚送去餐廳請廚師料理，邀友人一同品嚐。結果呢？一個字：難吃。杜先生事後說明，觀賞魚因為長期缺乏運動，肉質偏軟、口感不佳，完全無法與食用魚相比，這頓「百萬等級的大餐」就這樣以大失所望收場。儘管損失慘重，魚缸主人與友人們的心態卻出乎意料地豁達。杜先生表示，他們養魚多年，早已把這份嗜好視為生活的一部分，這次意外雖然心疼，但並不打算就此放棄，「後面還會繼續買魚來養。」一群好友更在社群上自我調侃，笑稱這頓飯是「吃了一頓價值幾十萬的大餐」，此次事件也提醒廣大養魚愛好者，大型魚缸的矽膠壽命通常建議3至5年更換，一旦出現老化、龜裂跡象，應盡早重新打膠或汰換魚缸，以免釀成無法挽回的損失。