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鄭麗文訪中+訪美「申請1030萬」！吳欣岱炸鍋：花的是你我的稅金

國民黨主席鄭麗文訪美行程落幕，除了被「降格接待」引發輿論熱議外，她與「福建同鄉會」會長陳恒同桌餐敘、密切互動，也掀起外界關注。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱直言，鄭麗文四處密會中國代理人，讓她感到相當可怕，而真正更令人不寒而慄的，是背後的國安破口，元首行蹤恐被暴露在敵人的監控與威脅之下。吳欣岱表示，大家可能不知道陳恒是誰，他絕對不是什麼熱心公益的單純僑領，而是美國國安單位「重點監控」的對象。陳恒所領導的「福建同鄉會」，長期在中國公安部的指揮下，替北京在海外執行跨境鎮壓、動員紅色僑民去騷擾海外的政治人物。前總統蔡英文2023年過境紐約時，遭不明人士在飯店外叫囂與惡意騷擾，當時領頭人物裡，就有陳恒。「真正讓我不寒而慄的，是背後的國安破口。」吳欣岱指出，國家正副總統、行政首長出訪的機敏資訊和行程，立法委員在國會裡是有職權可以調閱、要求行政單位說明的。而這些機敏資料會不會透過中國國民黨的立法委員，輾轉送到黨主席鄭麗文手上？再透過鄭麗文和這些被國安單位盯上的人，毫無遮掩的交流，把元首的行蹤暴露在敵人的監控與威脅之下？吳欣岱續指，更讓人嚥不下這口氣的是，鄭麗文這些行程，「花的還是你我的稅金」，她今年率團訪中、和習近平上演那場「鄭習會」，全程隻字不提抗議，反而稱讚中國「成就非凡」，光那一趟就向台灣民主基金會申請了480萬補助，實際核銷302萬；如今訪美14天，又再開口申請550萬。吳欣岱痛批，一個拿台灣民主基金會、拿台灣納稅人的錢，先去中國拜見習近平、再到美國和中共「統戰人士」同桌的黨主席，到底是在替誰做外交？「沒有人會替強盜修一條走進自家的路。」她強調，面對這種把國家安全當兒戲、甚至可能與海外紅色爪牙裡應外合的政黨，自己一定會繼續站在第一線，替全體台灣人民嚴格把關，絕不讓這些替強盜開門的政客出賣台灣！