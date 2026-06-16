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台股今（16）日迎來14檔ETF同步除息，其中市場焦點集中在高股息ETF「00919」與主動式ETF「00981A」。在台股重返45000點帶動下，兩檔ETF除息首日表現亮眼，00919盤中填息逾三成，00981A填息幅度則逼近七成。擁有超過131萬受益人的00919今日進行第13次配息，每受益權單位配發1元現金股利，創下成立以來新高，相當於持有一張可領1000元股息。昨（15）日收盤價30.69元，除息參考價29.69元，盤中最高來到30.05元，漲幅約1.2%，填息幅度約36%。00919此次配息金額較前一次的0.78元增加約28%，也是連續第二季刷新配息紀錄。若以除息前收盤價計算，單次現金殖利率約3.26%，年化配息率約13%。回顧近年配息表現，00919自2024年6月配發0.7元後，2024年9月起調升至0.72元並連續發放四季；雖然2025年9月降至0.54元，但今年3月回升至0.78元，本季再提高至1元，改寫掛牌以來新高紀錄。除了配息持續攀升，00919的填息能力同樣受到市場關注。該ETF上週盤中股價一度衝上30.96元，創下掛牌以來新高。截至6月12日止，受益人數已達131萬4018人，較今年3月除息前增加近4萬人，顯示高股息題材持續吸引資金進駐。另一檔市場焦點00981A則為目前台灣規模最大的主動式ETF，資產規模約2937億元、受益人近99萬人。本次配息0.63元，較首次配息的0.41元增加超過五成。昨日收盤價31.47元，除息參考價30.84元，盤中最高來到31.28元，填息幅度接近七成，展現強勁買盤支撐。根據群益投信資料，00919目前資產規模約5508億元，前十大持股包括2881、2882、2382、2891、2887等。隨著台股站回高檔，高股息ETF與主動式ETF同步受到市場青睞，除息行情也持續成為投資人關注焦點。