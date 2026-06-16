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ART簽署 台美企業之間可以有更重大經濟合作

黃仁勳喊需要更多電力 美國商會：希望可穩定及預測性

▲魏凱（Carl Wegner）說，美國商會希望台灣可以持續提供可預測、穩定的電力，同時持續強化電網，認為台灣都有持續進展，但這並非短期議題，而是長遠議題。（圖／記者鍾泓良攝影）

邊緣AI能減少用電壓力 呼籲政府支持

台灣美國商會（AmCham Taiwan）今（16）日發表2026台灣白皮書，聚焦在台灣電力、AI政策以及無人機國防合作等等。而近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前才談論，台灣需要更多電力來發展AI。對此，美國商會希望台灣在提供可預測、穩定的電力，以及電網強化都有所進展，強調現在電力並非經濟議題，更是國安議題。美國商會理事長陳幼臻報告，去年提出的237項建議，包括化妝品、保險、半導體及觀光等7項獲得完全解決、49個有明顯進度，但是有161項、近7成，「仍在觀察中」或「擱置中」，因此認為企業與政府部門應有更好的合作，減少法規不確定性。這次白皮書主要談論「經濟安全、貿易及投資」、「能源及基礎設施韌性」、「策略科技合作」、「優化治理與人才政策」等4個子題。陳幼臻說，今年初台美簽署「台美對等貿易協定」（ART），讓台美企業之間可以有更重大經濟合作，但也呼籲台灣對於外資核准可能兼顧本土及國際規範，減少政策不必要成本。而在能源方面，她表示，能源不僅僅是經濟議題，更是國安議題，尤其當全球AI正高速發展，國際地緣政治重塑國際能源市場，台灣選擇加大向美國採購天然氣，美國商會認為是台灣能源安全及與美國經濟關係的關鍵一步。而在AI發展方面，美國商會肯定台灣去年底通過《人工智慧基本法》，採取「原則管理、風險管理」的法律框架，避免過於嚴謹規範限縮發展。最後人才部分希望，應該加大引才、留才政策。她總結，今年白皮書簡而言之想要表達，台灣過往都具有意義的發展，但仍必須精進轉型、法規現代化及國際連結，才能維持長期競爭力。黃仁勳5月底來台，頻頻呼籲輝達需要在台灣使用更多能源，如同人類員工需要米飯，AI員工需要的是電力，「我們需要更大量的電力」。美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）說，美國商會希望台灣可以持續提供可預測、穩定的電力，同時持續強化電網，認為台灣都有持續進展，但這並非短期議題，而是長遠議題。對於黃仁勳希望台灣可以朝向核能發展，是否商會會員都有相同意見？魏凱說，會員們沒有要求單一能源解方，但大家普遍希望製造端可以享有穩定多 元電力，而他們也希望可穩定及預測性。而面對台灣電力問題，美國商會也建議就是台灣加速發展「邊緣AI」（Edge AI）也就是將資料集中到雲端，而非資料中心，減少對於當地電力及電網壓力。美國商會指出，這是半導體委員會呼籲，政府應該多支持邊緣AI技術，除了應設計更統一的政府窗口來解決產業需求。