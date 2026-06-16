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總統府日前公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達和前藍委廖婉汝，引發藍營譁然，台北市長蔣萬安更喊出否決29名監委提名，並表態支持廢除監察院。謝政達今（16）日打破多日沉默，發出聲明稱決定婉拒監察委員提名，更表示他也認同廢除監察院的主張，也謝謝賴清德的提名。謝政達聲明表示，感謝各界這段時間的關切與指教。經過審慎思考後，他決定婉拒監察委員提名。謝政達說，作為一名資深律師及卸任政務官，在收到監察委員提名徵詢時，是相信自己憑藉多年行政歷練及在人權、勞動領域的經驗，能夠對於公正、快速回應國民對監察院的期待，並重建社會對監察院的信任，盡一己之力，這是當初願意接受提名的初衷。謝政達表示，隨著監察委員名單公布，引發各界諸多討論，特別對於監察院的廢除，首次見到朝野各黨有所共識，民意亦多表同意，本人認同此項主張，因此，提出婉拒監察委員提名聲明，並作為對立法院提出廢除監察院憲法修正案的具體支持。謝政達說，再次感謝賴總統的提名，也謝謝各界的關心與支持。