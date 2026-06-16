唱紅〈你把我灌醉〉的61歲資深華語歌手黃大煒於美國夏威夷驟逝，與其相伴長達 31 年的女友 Vicky 驚傳被隱瞞死訊十天、且在律師聲明中慘遭「被消失」，對此專精遺產傳承與規劃的知名律師蘇家宏特別深度解答背後的 5 大法律真相。
🟡 真相一：無遺囑時媽媽才是繼承人
蘇家宏律師指出，如果黃大煒生前並未留下任何合法的遺囑，依照一般法律的繼承順位來看，在沒有配偶與子女的前提下，高齡的母親才是「第一順位」的法定繼承人。因此，在法律上理當由媽媽繼承全數遺產，而不是姊姊。
🟡 真相二：姊姊強勢發聲明或因有遺囑
針對黃大煒的胞姊們在第一時間委託律師發布聲明，明確主張自己為「全體繼承人」並全權處理後事與音樂資產。蘇家宏解析，母親的繼承順位都先於姊姊，姊姊們之所以能如此強勢大動作主張權利，最有可能代表黃大煒生前已經寫好遺囑，明確將財產交代給姊姊；但最終結果，仍須看姊姊後續是否能提出合法遺囑為準。
🟡 真相三：美國夏威夷資產並無特留分
由於黃大煒具有美國公民身份，且是在夏威夷離世，其大部分財產與遺囑勢必適用美國當地法律。蘇家宏特別科普，美國許多州（包括夏威夷）與台灣不同，並沒有「特留分」的法律制度。這意味著，只要遺囑白紙黑字寫明財產全數歸姊姊，高齡 86 歲的媽媽也很難依憑台灣常見的「特留分」觀念前往美國爭取資產。
🟡 真相四：未登記結婚在法律上無立場
黃大煒的女友 Vicky 過去受訪時曾透露，雙方當初不登記結婚是覺得「這種關係最美，不想給對方負擔」。蘇家宏直言：「沒有結婚，就是沒有結婚。」在當地法律上，Vicky 完全不具備家屬立場，這也是為何她會被排除在通知名單外、甚至被瞞死訊；若她想查明死因，必須取得黃大煒母親的授權以代理人身分介入，且在沒有遺囑的情況下，她也分不到任何遺產。
🟡 真相五：爭取台灣遺產酌給的唯一機會
難道相伴 31 年、遭遇如此對待最終只能兩手空空？蘇家宏也點出一絲轉機：若黃大煒在台灣仍留有遺產，且 Vicky 能向台灣法院證明過去長期受到黃大煒的扶養照顧、具備「事實上夫妻」之扶養關係，則可嘗試依台灣《民法》第 1149 條主張「遺產酌給請求權」，請求酌給財產，但最終仍須交由親屬會議認定或法院裁判。
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蘇家宏律師指出，如果黃大煒生前並未留下任何合法的遺囑，依照一般法律的繼承順位來看，在沒有配偶與子女的前提下，高齡的母親才是「第一順位」的法定繼承人。因此，在法律上理當由媽媽繼承全數遺產，而不是姊姊。
針對黃大煒的胞姊們在第一時間委託律師發布聲明，明確主張自己為「全體繼承人」並全權處理後事與音樂資產。蘇家宏解析，母親的繼承順位都先於姊姊，姊姊們之所以能如此強勢大動作主張權利，最有可能代表黃大煒生前已經寫好遺囑，明確將財產交代給姊姊；但最終結果，仍須看姊姊後續是否能提出合法遺囑為準。
🟡 真相三：美國夏威夷資產並無特留分
由於黃大煒具有美國公民身份，且是在夏威夷離世，其大部分財產與遺囑勢必適用美國當地法律。蘇家宏特別科普，美國許多州（包括夏威夷）與台灣不同，並沒有「特留分」的法律制度。這意味著，只要遺囑白紙黑字寫明財產全數歸姊姊，高齡 86 歲的媽媽也很難依憑台灣常見的「特留分」觀念前往美國爭取資產。
🟡 真相四：未登記結婚在法律上無立場
黃大煒的女友 Vicky 過去受訪時曾透露，雙方當初不登記結婚是覺得「這種關係最美，不想給對方負擔」。蘇家宏直言：「沒有結婚，就是沒有結婚。」在當地法律上，Vicky 完全不具備家屬立場，這也是為何她會被排除在通知名單外、甚至被瞞死訊；若她想查明死因，必須取得黃大煒母親的授權以代理人身分介入，且在沒有遺囑的情況下，她也分不到任何遺產。
難道相伴 31 年、遭遇如此對待最終只能兩手空空？蘇家宏也點出一絲轉機：若黃大煒在台灣仍留有遺產，且 Vicky 能向台灣法院證明過去長期受到黃大煒的扶養照顧、具備「事實上夫妻」之扶養關係，則可嘗試依台灣《民法》第 1149 條主張「遺產酌給請求權」，請求酌給財產，但最終仍須交由親屬會議認定或法院裁判。