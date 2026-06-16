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牛煦庭轟綠營滿口「抗中保台」全是詐騙

民進黨祭「潑髒水」戰術？牛煦庭呼籲：別被干擾

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處；饒慶鈴強調，她最在意如何讓鄉親辛苦付出能夠獲得應有的回報。國民黨立委牛煦庭今（16）日接受中廣新聞網《千秋萬事》專訪時反問，參加海峽論能賣農產品，但是能賣什麼台呢？幫農民講話有什麼錯？他痛批賴清德政府就是個濫權的「巨嬰政府」、「賴皮仔的政府」。牛煦庭表示，不論是民進黨支持者、綠營媒體、側翼、意見領袖，當然會講啊，這就是「破口」、就是不應該，但不能用自己的觀念去凌駕客觀的事實啊！這不就是當初戒嚴的理由嗎？真的有什麼底氣去證明饒慶鈴做了一些傷天害理的事情嗎？藍營執政的縣市有好成績，賴政府看了就是吃味、見不得別人好嘛！牛煦庭批評，民進黨每天拿「抗中保台」這些無聊的話術來詐欺人民，卻搞出一大堆的弊案，大家就發現原來民進黨滿口的抗中保台，都只是拿來詐騙選票的工具，連民進黨的基本支持者都鬆動了，自己之前有講過國民黨不要再PTSD了，終究要面對這件事情，就應該要很勇敢的講述自己的主張，因為台灣的人民是有智慧的。另外，國民黨主席鄭麗文結束訪美行程，今天清晨搭機返台。牛煦庭指出，和美方交流的管道跟話語權，基本上是被民進黨壟斷的狀態，鄭麗文此次出訪是有成果的，已經傳達了台灣社會不同的意見，美方對國民黨產生濃厚興趣，也是有所期待的，連美國總統川普都很在意跟中共總書記習近平的關係，多交流總是可以避免誤判，這是一個大家都贏的局面，符合各方利益。談到年底選舉，牛煦庭分析，大家都已經見識到民進黨的囂張跋扈，都希望在野合作發揮最大的力量，民進黨會千方百計去製造在野黨的內部矛盾。現在在野聯盟氣勢正好，執政黨公信力快要垮台，馬上要選舉了，針對幾個非常有戰力的人「先處理」，查個小案潑點髒水，讓人害怕，沒有辦法集合力量。牛煦庭呼籲，不要被民進黨的各種干擾措施打擾。至於綠營批評在野黨不審預算，牛煦庭駁斥，民進黨現在就是放羊的孩子，每天都說在野黨不審預算、TPASS要斷炊了、租屋補貼要沒了，然後外界發現沒有啊！大家就看透了，再騙幾次就沒有人相信了，所以民進黨繼續造謠胡扯、繼續亂講沒關係，人民都看得非常清楚。