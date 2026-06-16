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讓台南消費者能就近體驗 IKEA的居家佈置靈感、產品與服務。同時，台南店也已啟動人才招募，即日起開放徵才，有興趣的民眾可至IKEA官網查詢相關職缺資訊。



對此，台南市長黃偉哲也在社群平台宣布這項好消息。他表示，市府團隊歷經多次爭取與洽談，並透過跨局處合作提供協助，最終促成IKEA選定南紡購物中心作為台南首間據點。



黃偉哲指出，未來市民朋友不用再奔波跑到外縣市，就能逛好逛滿北歐美學家居，還有最經典的瑞典烤肉丸，或是來一支高 CP 值的霜淇淋，直接在台南就能實現！



此外，台南市政府也同步推動總投資額超過200億元的招商計畫，涵蓋「永康區停9停車場BOT案」、「東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍立體停車場ROT案」、「南區喜樹灣裡市地重劃觀光發展特定區合作開發BOT案」、「岸內數位影視娛樂產業園區促參案」等9大投資案，盼進一步帶動地方發展與產業投資。



IKEA確定進駐南紡購物中心！在地人揭一大選址缺點



不過不少台南在地民眾猜測，進駐商場內會不會僅有城市店規模，直言「這樣感覺很小間耶，蓋個三館給它好嗎？」、「南紡已經很擠了欸！！！怎麼可以再把IKEA塞進去～我們台南要的是那種一整棟的餒！」、「不要像嘉義一樣，10分鐘逛完欸」、「這麼小間要逛啥？」、「那麼小間，別來了」、「看來跟嘉義的一樣…有趣」、「不能給個獨棟賣場嗎」。



▲IKEA嘉義店為城市店型，面積較小、展示品相較少。（圖／IKEA提供）



台南人終於等到IKEA了！官方宣佈即將進駐南紡購物中心，同時，台南店也已啟動人才招募，即日起開放徵才。不過消息曝光後，不少在地網友對選址感到不滿，由於新店將設於南紡購物中心內，擔心比照嘉義店模式，採用「城市店」的小型店鋪規格，而非完整的大型賣場，因此商品種類、展示空間及餐飲服務是否完整，也成為討論焦點。IKEA終於要在台南開店了! 官方宣佈即將進駐南紡購物中心。IKEA表示，台南店將設於台南南紡購物中心，