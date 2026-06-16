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無人機預算遭立院刪除 美國商會：台美重要合作

美國近期將台灣視為重要國際夥伴，然而同時間美國同時對台灣展開301調查，是否代表雙方合作有所改變？美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）回應，301調查是擴及到60個經濟體，並非針對台灣，目前看來並未對於台灣產生挑戰，「我不會過於擔心」，同時美國商會也表達立場，強烈反對強迫勞動商品。另外，針對301調查擴及到「強迫勞動」，尤其台灣自行車龍頭巨大集團，去年九月遭美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）發布暫扣令，禁止其台灣廠產品入美。對此，美國商會理事長陳幼臻說，美國商會強烈反對強迫勞動商品，支持移除涉及強迫勞動產品，但相關調查涉及到日本、韓國及歐盟國家，所以同樣不認為是針對台灣，而這也是台美透過溝通己解決相關疑慮的時機。而在白皮書同時也提出，台美在無人機及國防合作有卓越表現，呼籲台美持續促進無人機及其他不對稱系統合作，尤其在美國發起的「矽和平」（Pax Silica）倡議中，無人機與機器人整合被列為台灣參與的四大戰略支柱之一。美國商會也建議，並提到經濟部在「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）的基礎上，將無人機列為優先合作領域。當被問到近期立法院將無人機、船相關預算全數刪除，是否會影響到台美合作？魏凱說，美國商會將無人機視為與半導體及AI同樣的台美重要合作領域，但並未回應立院刪除預算議題。