《玩具總動員》系列推出30年，最新第5集即將盛大上映，胡迪、
巴斯光年等玩具主角歷經層層關卡，面對不同反派的挑戰，在第5集還要跟有著多功能的高科技平板電腦「莉莉板」，一起爭奪小主人邦妮的關愛眼神。不過編導安德魯史坦頓揭露勁爆內幕，坦言：「莉莉板不是反派。」
《玩具總動員5》大戰平板電腦 世界在改變要與之共存
胡迪、
巴斯光年以及眾家玩具，在《玩具總動員》系列推出的30年之間，碰到一堆搞破壞的對手，從貪婪的收藏家、佔有慾強的熊抱哥、 渴望被愛的老舊娃娃蓋比蓋比，都曾試圖分化他們的團結，而第5集的新威脅—莉莉板，帶著自己認為「 什麼才是對邦妮最好」的顛覆性想法登場，安德魯史坦頓解釋：「這系列不再是單純的『打倒反派』， 而是面對一個正在改變的世界，並學會與之共存。」
他並不想將平板視為片中的反派，雖然全球各地都有許多小朋友，為了3C平板廢寢忘食，把玩具都扔在一旁，可是這次的主題「玩具遇上科技」，沒有想要妖魔化最新科技的產物。在片中，胡迪、巴斯光年、翠絲遇到莉莉板的挑戰，開始質疑：與孩子純粹的遊戲時間是否還能回到從前？安德魯史坦頓認為《玩具總動員》每一集故事都把外顯的危險轉化成更深層的探討，不只提供娛樂價值。
《瓦力》名導與年輕新秀合作 《玩具總動員5》與時俱進
《玩具總動員5》雖有玩具和3C平板的衝突，安德魯史坦頓說道：「玩具本身不會老去，但世界會改變。故事的核心就是『童年、
成長與離別』，而玩具則是這一切的見證者。」製作團隊希望電影可以反映當代現實， 因此把科技產品（平板、電子設備）加入玩具世界， 呈現孩子們生活方式的變化，這也成了電影的核心衝突。
有意思的是，戲外安德魯史坦頓為了接受快速變化的世界，就算曾執導過《海底總動員》、《瓦力》這樣的經典，還是找了比他小
30歲的編劇肯娜哈里斯加入創意團隊，肯娜哈里斯可以說是跟著《 玩具總動員》一起出生長大，安德魯表示：「她的視角和我不同， 我26歲開始參與『玩具總動員』、30歲完成，如今有新血參與，事實證明，我們簡直是天作之合。」
《玩具總動員》系列揮別已逝配音員 完美新人加入讓人震驚
除了優秀的製作團隊，
湯姆漢克斯等明星用完美的聲音為主角賦予生命， 也是電影熱賣的大功臣。不過這系列畢竟前後長達30 年，好幾位配音演員已離開人世， 例如為蛋頭先生與蛋頭太太配音的唐里克斯、愛絲特哈里斯， 以及戰鬥兵卡爾的配音演員卡爾韋瑟斯，皆在《玩具總動員4》 後辭世。
皮克斯本想找完全不同的聲音取代，
後來發現行不通，結果傑夫柏格曼和安娜沃西諾的出現， 完美解決了這個問題，導演說：「當我們找到合適的配音演員，發現他們跟前輩的聲音簡直一模一樣，讓我們都震驚了。」《玩具總動員5》將從明（17）日起搶先全美在全台各地上映。
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胡迪、
他並不想將平板視為片中的反派，雖然全球各地都有許多小朋友，為了3C平板廢寢忘食，把玩具都扔在一旁，可是這次的主題「玩具遇上科技」，沒有想要妖魔化最新科技的產物。在片中，胡迪、巴斯光年、翠絲遇到莉莉板的挑戰，開始質疑：與孩子純粹的遊戲時間是否還能回到從前？安德魯史坦頓認為《玩具總動員》每一集故事都把外顯的危險轉化成更深層的探討，不只提供娛樂價值。
《玩具總動員5》雖有玩具和3C平板的衝突，安德魯史坦頓說道：「玩具本身不會老去，但世界會改變。故事的核心就是『童年、
有意思的是，戲外安德魯史坦頓為了接受快速變化的世界，就算曾執導過《海底總動員》、《瓦力》這樣的經典，還是找了比他小
除了優秀的製作團隊，
皮克斯本想找完全不同的聲音取代，