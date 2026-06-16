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最棘手局面！鄭麗文、盧秀燕「兩顆太陽」成藍營一大考驗

賴清德攏經濟優勢！民眾黨選票「流向綠營」

隨著2026九合一地方選舉腳步逼近，朝野各陣營紛紛展開布局，而選後的政治版圖變化，也被視為牽動2028總統大選的重要關鍵。精神科醫師沈政男分析指出，國民黨未來最大的挑戰，將是如何整合「兩顆太陽」競逐局面；至於民進黨方面，現任總統賴清德若尋求連任，目前仍占有一定優勢，估計連任機率約為51%。沈政男近日在個人YouTube頻道分析指出，國民黨在2026地方選舉後的發展，最理想的狀況反而是出現「明確勝負」。他表示，如果藍營在縣市選舉中大勝，黨主席鄭麗文的領導地位將更加穩固，有機會繼續主導黨務運作，並為2028總統大選提前布局；但若選舉結果慘敗，鄭麗文可能面臨黨內壓力，甚至被迫下台，而盧秀燕則可能趁勢接班，成為重新整頓國民黨、規劃總統選戰的重要人物。然而，沈政男認為，真正棘手的情況是「不上不下」的局面。他指出，如果國民黨2026年僅出現小幅增減席次，演變成「3加1、3減1」態勢，黨內權力將陷入更複雜的拉鋸。屆時盧秀燕若沒有接掌黨主席，卻又具備高人氣與政治實力，未來勢必與鄭麗文形成「兩顆太陽」競合關係。國民黨能否在2028前完成整合，關鍵就在於如何處理鄭麗文、盧秀燕之間的權力平衡。談到民進黨布局，沈政男指出，賴清德目前最大的優勢在於「綠營基本盤沒有縮小」，除了傳統支持結構仍穩定外，近年台灣經濟維持成長動能，GDP表現相對穩健，股市也如市場看好突破4萬高點，這些執政成果可能成為部分選民評價政府的重要依據。沈政男認為，若經濟表現持續，將有助於賴清德穩固支持基礎，成為2028尋求連任的重要籌碼。此外，沈政男提到，民眾黨近幾個月支持度明顯下滑，部分流失選票轉向民進黨，對賴清德而言形成一定利多。不過，他也強調，距離2028總統大選仍有一段時間，目前任何政治預測都存在變數，其中最關鍵的仍是「美中台三方關係」。沈政男表示，未來一旦出現重大變化，都可能改變選民態度，甚至重新改寫2028總統大選格局。